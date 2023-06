Vladimir Guerrero Jr.; "El Escogido me faltó el respeto"

Vladimir Guerrero Jr. fue la tercera selección de la primera ronda del draft de nuevo ingreso de la pelota invernal dominicana en el 2017 por los Leones del Escogido.

Vlady Jr. mostró interés de participar con el conjunto escarlata en la parte final de la Serie Regular de la temporada pasada, pero esto nunca se materializó.

"No quisieron que yo jugara", le comentó al periodista Martín Zapata en conversación para el programa Grandes en los deportes, que se transmite de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde en Escándalo 102.5 fm.

Guerrero Jr. expresó que un día se dirigía hacia San Francisco de Macorís para integrarse al equipo y recibió una llamada en la que le notificaron que no estaba en el roster para ese partido y tomó la decisión de regresar a su hogar.

Guerrero Jr. participó con los Leones en las temporadas 2017-18 y en el 2022-21, e inclusive participó en la postemporada de ese año.

"No no, por ahora no", fue la respuesta de Guerrero Jr. al ser cuestionado sobre la posibilidad de algún momento cercano de ponerse la franela del Escogido, "no tengo ya esas ganas, ese interés de jugar."

Vladimir Jr. asegura respetar el juego y a sus compañeros y entiende que lo hecho por el Escogido fue una falta de respeto.

"Todo el tiempo he estado disponible a que me cambien para donde sea, pero ahora mismo no tengo interés de jugar en Dominicana", aseguró.

El inicialista de los Azulejos de Toronto, en el béisbol de las Grandes Ligas, expresó que duró dos meses pidiendo el permiso para poder participar, "el permiso llegó en ese momento y ahí era que podía entrar a jugar", expresó.

Guerrero Jr. entiende que el equipo vio su interés de jugar de otra manera y mantiene la idea de no volver a participar con el equipo del lado derecho del estadio Quisqueya Juan Marichal.

Vlady Jr. fue escogido en el draft del 2017 en el tercer puesto, detrás de Fernando Tatis Jr. (1ero) por las Estrellas Orientales y Jesús Sánchez (2do) por los Toros del Este en una "clase" que vio entrar al circuito dominicano en esa primera ronda a jugadores del talento de Leody Taveras (4to) por las Águilas Cibaeñas, Juan Soto (5to) por los Tigres del Licey y José Sirí (6to) Gigantes del Cibao.

Todos los jugadores de esa primera ronda, han participado en la pelota dominicana a excepción de Soto, que nunca se ha puesto el uniforme del conjunto azul.