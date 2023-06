El árbitro dominicano Ramón Ferrer expulsó a tres de Rangers

Marcus Semien no se enfada ni se emociona a menudo en el campo. En realidad, nunca se permite llegar demasiado alto o demasiado bajo.

Pero un turno al bate en la séptima entrada de la derrota del jueves por la noche 5-3 ante los Angelinos dejó a Semien más frustrado que nunca con el uniforme de los Rangers y provocó la segunda expulsión de su carrera en 1,249 juegos.

En un conteo de 3-2, Semien ofreció un swing de control en un cambio de velocidad en el suelo, pero pensó que retrocedió a tiempo para obtener la base por bolas. El árbitro de home, Alfonso Márquez, apeló al árbitro de primera base el dominicano Ramón de Jesús Ferrer, quien dictaminó que Semien hizo un swing al lanzamiento para el segundo out de la entrada.

No solo Semien fue expulsado, sino también el manager Bruce Bochy y el entrenador de lanzadores Mike Maddux. Maddux salió corriendo del dugout cuando Semien y De Jesus hablaron entre entradas y fue expulsado poco después que el segunda base. Después de más conversaciones con De Jesus, Bochy se unió a ellos. Fue la segunda expulsión de Bochy esta temporada y la 79 de su carrera como técnico.

Semien caminó hacia el banquillo, pero fue expulsado entre entradas después de hablar con De Jesús en los jardines.

En última instancia, sería un turno al bate que cambiaría el juego, y no en el buen sentido para Texas, que perdía por solo una carrera en ese momento.

Travis Jankowski, quien recibió una base por bolas de apertura, había llegado a la tercera base después de un robo y un elevado de sacrificio de Josh Smith. Pero con el ponche de Semien, permitió a los Angelinos dar base por bolas intencionalmente a Corey Seager, sin duda el mejor bateador de los Rangers, y el lanzador de los Angelinos, Chris Devenski, se quedó frente a Nathaniel Lowe.

Lowe falló con rodado, dejando a Jankowski varado en tercera y poniendo fin a cualquier amenaza.

"El juego está en juego", dijo Semien. "Simplemente estoy enojado conmigo mismo por siquiera ofrecer en ese lanzamiento, pero pensé que hice una buena toma, miré hacia arriba y los árbitros decían que hice el swing. Hice algunos gestos hacia él y entré en el banquillo. Cuando salimos a la defensiva, con calma le dije: 'Oye, el juego está en juego'. Todos queremos ser buenos cuando el juego está en juego. Necesito concentrarme al 100 por ciento con el juego en juego".

"Y me echó del juego. He hablado con los árbitros con tranquilidad porque quiero saber dónde están. Quiero saber por qué tomaron una decisión, ¿sabes? Así que ni siquiera obtuve una respuesta de él. Me acaban de echar".

Semien dijo que solo quería una explicación de la llamada y sintió que estaba lo suficientemente calmado y sensato en su interacción como para recibirla.

"Hablo con [los árbitros] todos los días", dijo Semien. "Cuando estoy en el campo, hablo. Siempre fue con esa tranquilidad. Lo que sí dije fue: 'Como sea, si me quiere echar por lo que dije, explícamelo'. No me eches y te vayas". Esa parte de eso fue frustrante. Como dije, el juego estaba en juego. Necesito un mejor enfoque. Todos queremos ser mejores con el juego en juego, y eso fue todo".

Bochy admitió que era una decisión difícil de tomar para cualquier árbitro, especialmente en una situación difícil, y todo el banquillo estaba claramente molesto porque algo tan cercano fue en su contra.

"Las emociones están volando y estábamos ladrando bastante bien", dijo. "[Semien] salió a hablar del tema y lo tiraron ahí. Por supuesto, Mike está al otro lado del banquillo y pudo salir rápidamente. Es una llamada que podría haber cambiado ese juego. No lo sabemos, pero ciertamente fue una gran decisión que fue en nuestra contra".

Los Rangers finalmente se pusieron en una posición para ganar potencialmente el juego en la parte baja de la novena entrada, cuando llenaron las bases sin outs, pero solo pudieron empujar una carrera.

"Perdimos el juego", dijo Semien después de ver las últimas dos entradas desde la casa club. "Es frustrante. Tuvimos oportunidades. Tuvimos ocasiones todas las series. Perdimos tres de cuatro. Así que es simplemente frustrante".