Lynch limita a Tigres a un hit en 7 innings; Reales ganan

Daniel Lynch toleró un hit en siete innings para llevarse su primer triunfo en casi 11 meses, y los alicaídosde Kansas City vencieron el martes 1-0 a losde Detroit. Kansas City había perdido 12 de 13 duelos. Mark Beaty, quien cumplió su primera apertura por los, empujó la única carrera del encuentro mediante un doblete en la sexta entrada. El cubano Aroldis Chapman llenó las bases con boletos en el octavo episodio, pero Spencer Torkelson pegó un rodado para un out forzado en la intermedia, que puso fin al inning. El puertorriqueño Javier Báez conectó un doblete cuando había un out del noveno capítulo por los. Sin embargo, Scott Barlow retiró a los dos bateadores siguientes para su octavo salvamento, completando la faena de dos hits. Lynch (1-3) repartió dos ponches y entregó un par de boletos. Sólo permitió un sencillo del cubano Andy Ibáñez, con un out en el cuarto acto. El abridor Michael Lorenzen (2-5) permitió una carrera y seis hits a lo largo de seis capítulos, en los que expidió tres boletos y consiguió siete ponches. Por los, los venezolanos Salvador Pérez de 4-1, Maikel García de 4-3 con una anotada. El puertorriqueño MJ Meléndez de 4-0. El cubano Dairon Blanco de 3-1. Por los, el cubano Ibáñez de 4-1. El boricua Báez de 4-1. El venezolano Miguel Cabrera de 2-0.