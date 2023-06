David Ortiz pone en dudas que Devers pueda liderar a los Medias Rojas

¿Quién es el líder de los Boston Red Sox de 2023? Si equipara el liderazgo con el talento, hay una respuesta clara.

Con Xander Bogaerts ahora en San Diego, el antesalista Rafael Devers es la estrella incuestionable en un roster escaso de talentos de primer nivel. ¿Pero es él el líder incuestionable en el camerino de los Medias Rojas? El ex toletero de Boston y líder del equipo, David Ortiz, quien es empleado de los Medias Rojas como asistente especial, no está seguro de que Devers esté listo para asumir ese rol.

"Él debería (ser el líder)", dijo Ortiz el martes sobre Devers en el programa de radio "Zolak & Bertrand" de 98.5 The Sports Hub. "Él simplemente, a veces creo que la barrera del idioma a veces no le permite pasar a ese papel... Porque aún no hemos llegado allí, ¿sabes lo que digo? Le tomará un minuto preparar".

Ortiz a menudo marcó la pauta en el camerino de los Medias Rojas durante su mandato de 14 años en Boston, ayudando a establecer una cultura de ganar que resultó en tres campeonatos de la Serie Mundial. Pero Ortiz admitió que su personalidad le permitió convertirse en ese líder, mientras que Devers, de 26 años, puede que no comparta rasgos similares en este momento de su carrera.

"Para mí fue más fácil, porque tenía esa personalidad que, básicamente, si veo a alguien que necesita orientación, siempre estoy abierto", dijo Ortiz. "Eso es exactamente lo que sucedió con todos esos jugadores que se fueron de la organización: Bogaerts, (Dustin) Pedroia, esos muchachos. Esos muchachos, los tomamos bajo nuestras alas, pero querían que los tomaran. Quieren aprender. Tienen esa personalidad y eso es algo que, si lo tienes, lo tienes".

"Raffy en este momento no se está enfocando en ser el líder del club, pero está haciendo todo lo posible para tratar de ayudar al club a ganar. Entonces, creo que no es justo pedirle más de lo que ofrece. Porque sé esos son los tipos de cosas que tienen que venir con tu personalidad: un tipo que no importa el idioma, un tipo que puede comunicarse con todos, un tipo que ha existido por un tiempo", dijo el inmortal.

Al punto de Ortiz cree que no necesariamente le corresponde a Devers ser el líder del equipo. Los Medias Rojas tienen varios veteranos en la lista con títulos de la Serie Mundial en su currículum, incluidos los ex compañeros de equipo de Los Angeles Dodgers, Justin Turner y Kiké Hernández, y el ex jardinero de los Atlanta Braves, Adam Duvall, que pueden impartir su sabiduría.

Dicho esto, los Medias Rojas se beneficiarían de que estrellas locales emerjan como líderes en lugar de incorporaciones recientes como Turner, Hernández y Duvall, quienes pueden no tener un futuro a largo plazo con Boston. Teniendo en cuenta que Devers tiene contrato hasta 2033 después de firmar una extensión de 10 años con los Medias Rojas antes de la temporada, tiene mucho tiempo para crecer en ese rol.