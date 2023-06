Juan Samuel: "Hoy es más difícil que nunca batear en Grandes Ligas"

Juan Samuel irrumpió en las Grandes Ligas en 1984 con su juego rápido; ese año fue líder en triples (19), se robó 72 bases y terminó su carrera con 396.

Samuel, que dirigió a los Orioles en 2010 y ha trabajado como coach, da el visto bueno al reenfoque que ha hecho la MLB para explotar el recurso del juego pequeño, dentro del parque y depender menos del cuadrangular.

En una entrevista reciente con DL, Samuel abordó temas como la ampliación de las bases, la velocidad de los lanzadores y las dificultades que enfrentan los bateadores de hoy en un entorno con más información.

—¿Pedía la gente más robos y menos jonrones?

JS: "Siempre he dicho que robar bases es parte del juego. Se hicieron unos intentos con el estilo nuevo que se ha implementado, pero creo que la fanaticada también respondió y se dieron cuenta de que necesitaban un poquito más de actividad en el terreno, más versatilidad, no tanto con el shift (ajustes defensivos) como se hacía antes y es el tipo de béisbol que se acostumbró a la fanaticada. Aquel estilo de béisbol (el de los jonrones), sí, los números son bastante buenos, son productivos, pero no había tanta acción como hay ahora, que es algo que la fanaticada la ha aceptado muy bien".

—¿Cuántas bases usted se robaría con estas almohadillas tan grandes?

JS: "Me dijo alguien que cuando me robé 72 si esas bases estuvieran como hoy hubiese robado 150 (risas). No, es parte de la evolución del juego, ahora también se ha enfocado bastante en la seguridad de los jugadores, mantenerlos sanos, que son el producto que pasa más tiempo en el terreno, ya el slide es ilegal, que se hacía contra los receptores, que no pueden bloquear el plato sin la bola, todo eso es buscando la seguridad de los jugadores".

—¿Otros factores pudo incidir en estos cambios?

JS: "Creo que el dinero que se paga tiene mucho que ver, ya que la inversión que se hace en los equipos es para ver a los jugadores en acción. Todo lo que sea necesario para la seguridad física de los jugadores es bienvenida".

—¿Es más fácil robar bases ahora?

JS: "Cada tiempo tiene su pro y su contra. Ahora los lanzadores no pueden virarse tanto como antes, el tiempo que les tienen puesto (reloj), creo que era un poquito más difícil robar base anteriormente, ya que los dirigentes podían darle señas a los lanzadores de que aguantaran la bola un poquito más, ahora no lo pueden hacer. Lo viví el año pasado (en las menores de los Rojos), no podíamos hacer mucha estrategia por el tiempo que teníamos, pero sí, creo que esto lo está aprovechando todo el mundo, tanto los pitchers como los jugadores, y yo creo que es bienvenido".

—¿Es más difícil batear ahora que en el pasado?

JS: "Desde luego que hoy es más difícil que nunca batear. Hay más velocidad en el juego, anteriormente tenías que los relevistas estaban ahí, pero ahora los muchachos se están concentrando más en velocidad que en lanzar, ese buen pitcher localizar sus lanzamientos, que era lo que hacían aquellos lanzadores. Hoy en día hay bastante velocidad, aquel entonces estaban los Nolan Ryan, Mario Soto, ahora los muchachos tiran más duro pero nos estamos dando cuenta de que duran menos tiempo en el juego".