Dominicana perdió el bronce ante Venezuela en el béisbol

La novena dominicana no pudo defender tres ventajas que tuvo.

La novena de República Dominicana cayó este sábado por 8-7 ante Venezuela, en entradas extras, en la disputa de la medalla de bronce en el torneo de béisbol de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023, en partido disputado en el estadio Saturnino Bengoa.

Con la obtención del cuarto lugar en la ronda eliminatoria, Dominicana aseguró su clasificación para los Juegos Panamericanos, que se disputarán entre el 20 de octubre y el 5 de noviembre en la capital chilena.

Tres veces estuvo Dominicana al frente del partido por la presea bronceada y en igual número remontó Venezuela, hasta coronar la victoria en la baja del octavo con dos carreras producidas por doble de José García, contra el relevista Hansel Paulino, en su tercer inning de labor.

Los dirigidos por Félix Fermín Jr., habían tomado ventaja en la parte alta del séptimo ante el ganador Eduardo Paredes, que los ponía en camino del triunfo, que no pudieron mantener.

El conjunto quisqueyano atacó en la entrada inicial al abridor venezolano Iván Andueza con dos carreras, remolcadas por doblete del jardinero central Wilder Pujols, tras boleto a Ricardo Céspedes y sencillo de Luis Valenzuela.

Céspedes abrió el tercer inning con jonrón que elevó la ventaja a 3-0 y envió a las duchas a Andueza, sustituido por Wuilder Rodríguez.

Los venezolanos confeccionaron un ramillete de cinco carreras en la baja del tercero, dos contra el abridor Miguel Rosario, que no pudo sacar un out y un trío ante Joel César, hasta que César Rosado emergió para sacar el tercer out con ponche. Alex Monsalve, con doble, Junnel Ledezma, Juan Infante, Yoandy Rea y José Ortega remolcaron de una, cada uno.

Pero Dominicana volvió a tomar el comando 6-5 con otras tres en la parte alta de cuarto con doble de Darlin Germán, sencillo productor del antesalista Carlos Jiménez y cuadrangular de dos vueltas por Adrian Valerio ante el relevista Rodríguez.

Aunque Rosado cedió tres transferencias en la baja del episodio, salió ileso. Hansel Paulino pudo mantener la ventaja en el quinto, pero Venezuela igualó 6-6 en el sexto, remolcada por Ledezma, mientras los criollos no pudieron reaccionar en los episodios del quinto al séptimo contra Sonny Vargas, Bryan Salaya y Paredes, hasta que anotaron en la alta del octavo.

Por Dominicana, Wilder Pujols se fue con doble y sencillo, dos producidas; Ricardo Céspedes con jonrón, dos boletos, dos anotadas; Adrian Velerio cuadrangular, pasaporte y dos producidas; Darlin Germán un doble y anotada; Carlos Jiménez de 4-1, remolcó y anotó; el designado Carlos Paulino un sencillo, boleto y anotada; Luis Valenzuela y el cátcher Eric González un sencillo cada uno.