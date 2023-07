Domingo Germán tendrá su primera salida tras su juego perfecto

El lanzador dominicano Domingo Germán sube al montículo por primera vez esta noche desde que lanzó su juego perfecto.

Y lo hará con un ingrediente en El Bronx, el hogar de los Yanquis de Nueva York, cuando enfrente a los Orioles de Baltimore.

"Guau. Debería estar bastante bien", dijo el mánager Aaron Boone, según publica el New York Post. "Me imagino que la recepción será bastante impresionante. No quiero esperar lo mismo (juego perfecto), pero espero que pueda salir y continuar construyendo, obviamente, que fue un juego muy especial".

Germán lanzó el pasado 28 de junio contra los Atléticos de Oakland el juego perfecto número 24 de la historia de Grandes Ligas, el cuarto de los Yanquis de Nueva York y el primero desde Félix Hernández en el 2012.