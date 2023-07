VIDEO| De la Cruz tras revisión de bate: "No es por eso que uno está metiendo mano"

Elly De La Cruz provocó un breve retraso en el partido de su equipo, los Rojos de Cincinnati el miércoles contra los Nacionales de Washington.

De La Cruz llamó la atención de los árbitros en la segunda entrada de la victoria de su equipo por 9-2 en Nationals Park cuando se acercó al plato con un pequeño dispositivo que parecía una cubierta de perilla en la parte inferior de su bate.

Aunque era pequeño y no sobresalía mucho, pareció dejar a los árbitros muy confundidos. Llamaron brevemente a la oficina de la Liga antes de pedirle a De La Cruz que removiera el artículo.

Después de inspeccionarlo, a De La Cruz se le permitió volver a colocar el dispositivo en su bate para su segunda aparición en el plato en la siguiente entrada. Según Bally Sports Cincinnati, la perilla era en realidad una cubierta para un sensor Blast Motion que puede leer y rastrear métricas en cada swing.

"Hay un amigo mío que está en la liga también y se lo mandan a quitar, pero fue el equipo de ellos", dijo De la Cruz al ser entrevistado sobre el tema por el periodista Jim Day, de BallySportsCIN. "Y él me dijo que posiblemente me lo mandan a quitar".

Esto no es nada nuevo para De La Cruz. Como señaló Charlie Goldsmith del Cincinnati Enquirer, ha estado bateando con la cubierta de la perilla desde que fue llamado a los Rojos el mes pasado. "Pero yo sé que eso no es nada porque yo no estoy usando la goma porque me siento cómodo", dijo el nativo de Sabana Grande de Boyá. "Eso no es trampa", remacha.

El hecho ocurrió en el segundo episodio, a solicitud del mánager de los Nacionales, Dave Martinez. "Claro, yo no estoy en contra de nadie, pero en verdad yo me pregunté por qué él (Martínez) me mandó a chequear eso, si eso no tiene que ver nada".

En buena jerga dominicana, el joven de 21 años le aclaró lo siguiente a Martinez y los Nacionales sobre el dispositivo. "Porque yo sé que no es por eso que uno está metiendo mano en eso", manifestó, mientras era asistido en la traducción para Day.

De la Cruz, el joven de 21 años que está impactando las Grandes Ligas, batea .318, cuatro jonrones y 14 remolcadas y 25 carreras remolcadas. Precisa que disfruta su recorrido en las Grandes Ligas.

"Lo estoy disfrutando al máximo, estoy disfrutando cada momento aquí porque esto es algo en verdad, esto es algo bien bacano aquí en las Grandes Ligas. Yo lo que vine a disfrutar y lo estoy disfrutando al 100% todos los días".

Y aclara: "no importa cómo me vaya, disfruto al 100 por ciento".