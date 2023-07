Luis Guerrero supera sus limitaciones físicas para triunfar en el béisbol

Luis Guerrero sorprendió al dirigente de los Medias Rojas de Boston, Joey Cora desde que llegó a los campos de entrenamientos del conjunto en Fort Myers, Florida.

Guerrero pasó por el frente de Cora y cojeaba, y esto le llamó la atención y le preguntó si todo estaba bien, lo cierto es que todo estaba bien, el dominicano camina así desde que era un bebe cuando fue operado de la rodilla derecha.

La temporada de Guerrero, que tiene 22 años de edad, ha sido muy buena, tiene 1.11 en 27 presentaciones como cerrador de Doble-A Portland, con 31 ponches en 32.1 entradas y 14 juegos salvados. Esta labor le valió para ser seleccionado al partido de "Futuras Estrellas" a celebrarse este sábado en el T-Mobile Park a partir de las 7 de la noche.

"Soy un ejemplo para todo el mundo", expresó Guerrero al tocar el tema de la rodilla, cuyos músculos nunca recuperaron la fuerza ni la sensibilidad para crecer. "Yo se lo digo a todo el mundo, que voy a ser un ejemplo para el que dice que no se puede. Sí se puede. Nunca es tarde. Siempre es temprano. Solamente trabajar y dejar que las cosas pasen. Eso me ayuda mucho, 100%".

El nativo de Baní fue escogido en el Draft por los Medias Rojas en el 2021 desde Chipola Junior College en Florida, y llegó a Doble-A gracias a una meteórica recta que marca en el radar 100 millas por hora, su recta de dedos separados y un slider.

Entre los mentores de Guerrero, ha estado el miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, Pedro Martínez.

"Creo que ha sido bien importante, porque aparte de todo, él me ha aconsejado mucho", dijo Guerrero al respecto. "Me dice cómo son las cosas. Me he llevado de mucho de eso y me ha ayudado hasta ahora".



Después de avanzar de nivel de novatos a Clase-A y finalmente Clase-A Avanzada en el 2022—su primer año como profesional—Guerrero se perfila como candidato para ser subido a Triple-A Worcester en algún momento de la segunda mitad de la temporada. Así de rápido ha sido su ascenso en apenas un año y medio en el sistema de ligas menores de los Medias Rojas.

"La clave del éxito es trabajar fuerte, la disciplina, amor por lo que haces", explicó Guerrero. "Cada pitcheo, cada bateador con quien yo me enfrento, creo que (agarro) más conocimiento y eso me ha ayudado mucho desde el año pasado. Y el Spring Training también. Me enfrenté a Grandes Ligas, muchos peloteros de ligas mayores que yo."

"Entonces, creo ahora mismo que lo que está sucediendo es el trabajo y Dios me está bendiciendo. Si tú trabajas fuerte, llegan las bendiciones".