Béisbol toca puertas para obtener boletos aéreos al Mundial sub-12

En una visita a la página en Internet de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC en inglés) aparecen informaciones como que Japón y Panamá revelan su roster para la Copa del Mundo sub-12 y los preparativos del evento a disputarse en Taiwán desde el 26 del corriente mes.

Sin embargo, el seleccionado dominicano se entrena, aunque a la fecha desconoce si conseguirá los pasajes para ir al torneo.

Así lo reveló a DL el director técnico de la Federación Dominicana de Béisbol, Amaurys Nina, quien asegura ha tocado puertas tanto en el Gobierno como en el sector privado, pero todavía no recibe respuesta.

Se trataría de un presupuesto de US$100 mil para hacer el vuelo de 25 personas, 18 de ellos jugadores y siete entre técnicos, trainer y delegado.

"Quiero ver esos patriotas que tanto dicen dolerle el béisbol dominicano, pero ahora no aparecen. Estos niños son el futuro. Se están entrenando, pero no saben si irán", dijo Nina. "Si no vamos no es que solo nos amonestarán, suspenderán y dejaremos de sumar puntos en el ranking mundial, es que nos corremos el riesgo de salir de los primeros 12".

Ausentarse le representaría una multa a la Fedobe y una posible suspensión.

Hace referencia a la primera docena de países que se clasifican de forma directa para jugar el torneo Premier 12, que se disputaría en el otoño de 2024.

Dominicana está enclavada en el grupo B junto a Chequia, Nueva Zelanda, Panamá, Corea del Sur y los Estados Unidos. En el A están Australia, Taiwán, Alemania, Japón, México y Venezuela. El torneo se extenderá hasta el seis de agosto.

Nina reveló que en principio se planteó que los entrenadores de los jugadores aportaran una parte del dinero, pero el grueso de esos niños todavía está a nivel de ligas que no disponen de muchos recursos.

En mayo, para ir al premundial en Aguascalientes, México, ya este grupo se enfrentó a la misma interrogante y estuvo a punto de perderse el torneo hasta que apareció el patrocinio de una línea aérea privada que lo llevó hasta suelo azteca.

El peligro

Con 2,415 puntos, Dominicana figura en el décimo puesto del planeta en el ranking, tras perder una plaza con la actualización del Clásico Mundial.

Canadá (1,970) y Panamá (1,936) están al asecho en los puestos 13 y 14. Los canaleros tienen garantizados sumar con su viaje a Taiwán y la WBCS haría el corte para el Premier 12 con las clasificaciones en el primer semestre de 2024.