Derek Jeter sugiere a los Yanquis ir por el dominicano Juan Soto

El exjugador de los Yanquis de Nueva York, Derek Jeter y ahora comentarista tiene una sugerencia para su antiguo equipo: conseguir al jardinero Juan Soto. Y David Ortiz también mostró el interés que deben de tener los Medias Rojas por un jugador en el mercado.

Jeter, quien también participa como locutor de la cobertura de la MLB de FOX junto a Alex Rodríguez y David Ortiz, presentó una idea ambiciosa para los Yanquis después del Juego de Estrellas del martes por la noche.

Durante un segmento llamado "Intercambio que le gustaría ver que sucediera", Jeter imploró a los Yankees que miraran hacia el Oeste de la Liga Nacional para reforzar su ofensiva, siempre ,que los Padres no le den la vuelta.

“Creo que los Padres de San Diego podrían calentarse y causar sensación en la División Oeste de la Liga Nacional”, dijo Jeter, en una publicación de la que se hace eco el New York Post.

“Pero si no lo hacen, no me importaría ver a los Yankees salir a buscar a Juan Soto. No sabes cuánto tiempo va a estar fuera (Aaron) Judge, necesitan algo de ofensiva, creo que tiene sentido”. Le dijo a Rodríguez que colocaría a Soto “donde él quiera”, en el jardín derecho o izquierdo.

Para los Yanquis 49-42, que ocupan el cuarto lugar en un competitivo Este de la Liga Americana y a un juego de un puesto de comodín, un impulso de superestrella de la talla de Soto podría revitalizar su temporada, aunque tendría un gran costo.

La ofensiva de los Yankees ocupa el puesto 19 en carreras anotadas y el 26 en porcentaje de embase.

Judge ha estado fuera de juego desde el 3 de junio por una lesión en el dedo del pie derecho y la ofensiva de los Yankees se ha hundido en su ausencia.

Soto está en medio de otra excelente temporada.

El jardinero de 24 años está bateando .265/.419/.479 con 15 jonrones en un equipo de Padres 43-47 que también ha tenido problemas para cumplir con las expectativas.

Los Padres, al igual que los Yanquis, están en el cuarto lugar de su división. Sin embargo están a un juego de un puesto de comodín, mientras que San Diego se sienta seis atrás.

Para que los Padres intercambien al dinámico jardinero, tendrías que imaginar que querrían un botín similar al masivo que enviaron a los Nacionales el año pasado por Soto, señala el Post, cuyo artículo escribe Miles Schachner.

El paquete estuvo encabezado por MacKenzie Gore, CJ Abrams y James Wood III.

Si Soto vuelve a estar disponible (su contrato se extiende hasta 2024), cualquier paquete tendría que ser sustancial, y probablemente incluiría a algunos de los mejores prospectos de los Yanquis y también a posibles talentos del equipo grande.

Ortiz siguió el extravagante deseo de Jeter con su propia visión en la transmisión: “Me gustaría que los Medias Rojas obtuvieran a Shohei Ohtani. Necesitamos bateo y necesitamos pitcheo, pero solo tenemos espacio para un muchacho”.

“Solo da la mitad del equipo, no me importa”, dijo Ortiz sobre un posible paquete de devolución de Boston.