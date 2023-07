Los huevos en dos canastas; lanza en Clase A y se graduará de derecho

A sus 23 años, Miguel Ángel Alfonseca no para de perseguir su sueño de llegar a las Grandes Ligas, uno en el que ha sido tan perseverante que pudo ser firmado a los 19 años, aunque lo hace con los ojos bien abiertos, los pies muy firmes sobre la tierra, para tener otras opciones si no se materializa.

Entre mañana y tarde, las energías de Alfonseca están concentradas en lanzar para el equipo St. Lucie Mets en la Liga de la Florida (Clase A). Una vez terminada su labor, darse una ducha y descansa, abre su laptop y se conecta a la plataforma de la Universidad Abierta Para Adultos (UAPA), donde da los toques finales al monográfico y en septiembre se graduará de licenciado en derecho.

Una vez "descartado" como jugador de posición a los 17 años en un programa donde se entrenaba en Azua, este nativo de Cambita, San Cristóbal, comenzó a probar como lanzador en el campamento del agente Alberto Barjam en Villa Mella, y le tomó casi tres años convencer a un club de sus condiciones para firmar. Su bola rápida impresionó a los Mets y en 2019 recibió un bono de US$35,000.

Pero Alfonseca, el mayor de cuatro hijos que recibió el apoyo familiar para seguir intentando convencer a algún club, tenía claro que la cifra de los firmados que alcanzan el Big Show es de un dígito. Al llegar a los Mets encontró el ecosistema ideal, un equipo que "obliga" a todos los prospectos a continuar los estudios y aprender inglés, lo que facilitó su apuesta escolar.

El Covid-9, la puerta

Comenzó la licenciatura en derecho en la Universidad del Caribe, presencial una vez a la semana, pero se transfirió a la UAPA, aprovechó el parón de la pandemia en 2020 para agotar la mayor cantidad de créditos y ni su promoción a los Estados Unidos en 2021 le hizo cambiar de opinión.

"Es muy meritorio que un pelotero termine una carrera universitaria a la vez que juega tomando en cuenta la gran carga de trabajo que tiene que llevar en ambos campos", dice Yerik Pérez, un abogado que es director de operaciones de la MLB en el país y profesor de derecho en Unibe.

"Todo el que el que juega lo que piensa es ´yo voy a entrar a la MLB´, incluyendo mi caso, pero la realidad es que no es así, la realidad es que aproximadamente un 5% llega. ¿Qué yo voy a hacer si yo no llego? ¿Qué voy a hacer de mi vida fuera de béisbol? Esa es la pregunta que siempre me hacía, debo tener un plan B por si acaso algo pasa", dice Alfonseca, a través de WhatsApp con DL desde Florida.

El lanzador no está lejos del dato real. Entre 2004 y 2015 fueron firmados 5,283 dominicanos, pero solo 306 alcanzaron el Big Show hasta la temporada 2021, lo que equivale a un 5.7%.

El objetivo

Mantiene el enfoque entre jugadores que firmaron por millones de dólares y otras que, como él, no tuvieron esa fortuna. Pero, si bien lo que está a punto de lograr es extraño entre peloteros activos, cree que más jugadores pudieran combinar su carrera en el terreno con otras en las aulas. No han faltado compañeros que les dijeran: "Pero tú siempre estás estudiando".

Para organizar su tiempo apelaba al calendario de su móvil, programaba una alarma que le sugería el espacio disponible en su día para estudiar, fuera de las horas de clases fijas.

"Siempre y cuando una persona quiere hacer algo el tiempo va a aparecer, el tiempo está, eso es mentira de que tú vas a 24/7 enfocado solamente en béisbol y haciendo todo lo que tiene que ver con béisbol", dice Alfonseca, cuyo hermano, Ángel Miguel, un zurdo, también está firmado con los Mets. "El béisbol es un ratito y tienes muchísimo tiempo libre, pero todo depende del nivel de disciplina que tú tengas en cuanto a lo que tú quieres hacer o lograr porque, claro está, afuera de béisbol nosotros somos seres humanos normales".

Alfonseca tiene argumentos de sobra para poner los huevos en más de una canasta. De los prospectos que recibieron bonos menor de US$50,000 entre 2012 y 2017 solo el 2.3% llegaron a Las Mayores hasta la campaña 2022. Fueron 35 de 1,520.

¿En qué área del derecho aspira ingresar?

"Esa es una pregunta que me han hecho muchos, pero la verdad no tengo como esa área específica aún, no sé si es porque no estoy de lleno en eso, casi siempre yo creo que muchos de mis compañeros de clase han envuelto en el área como tal y ellos más o menos se van haciendo una visualización del que quieren estudiar o en qué área quieren ejercer después, pero en mi caso aún no tengo una definida", dice.

De momento, Alfonseca, como relevista en 15 partidos, Alfonseca presenta efectividad de 10.38 en 17.1 entradas con 13 ponches.