Pelotero dominicano subió a las gradas y persiguió a fanático que lo molestaba

Raudy Read subió a las gradas para confrontar a un fanático que aparentemente lo molestaba, en un juego de una la liga independiente. El incidente ocurrió el miércoles por la noche.

Read, de 29 años, apareció en juegos como receptor de los Nacionales en 2017 y 2019.

Ahora jugando para los Spire City Ghost Hounds en la Liga Atlántica, atrapó el out final de una doble matanza en combinación 6-4-3 en la primera base en la parte alta de la décima entrada y corrió hacia el banquillo.

Sin embargo, Read, quien conectó un jonrón solitario en la sexta entrada, cambió rápidamente su rumbo, lanzó su guante hacia el banquillo, se dirigió directamente a las gradas y procedió a subir corriendo las escaleras para enfrentarse a un fanático en la explanada.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/04/ezgifcom-webp-to-jpg-1-0546ebfe.jpg Raudy Read apareció en dos ocasiones en las Grandes Ligas, en 2017 y 2019 con los Nacionales, con los que disputó 14 partidos.

"¡Algo está pasando en el vestíbulo!", dijo atónito el narrador del partido.

Cuando la transmisión pasó a un anuncio en audio había un video de un guardia de seguridad entre Read y un fanático, mientras los compañeros de equipo de Read lo conducían de regreso al campo.

Un usuario de Twitter que afirmó estar en el juego, tuiteó: "Puedo decir que estuve en este juego y los nombres que este tipo y su hija estaban llamando a Raudy durante toda la entrada fueron [tontos] y bárbaros". "

Read no fue expulsado, ya que llegó a batear en la parte baja de la entrada y se ponchó en la derrota por 11-9 ante los Long Island Ducks, en Maryland.

Afortunadamente, la situación se calmó y no hubo un altercado que recordara el infame Malice at the Palace, en el que Ron Artest, Stephen Jackson y Jermaine O'Neal de los Indiana Pacers se enfrentaron a los fanáticos durante su juego contra el rival Pistones en Detroit en 2004.