Sandy Alcántara finalmente parece encontrar su ritmo

Sandy Alcántara no ha sido el mismo que todos conocemos en este 2023.

De hecho, está muy lejos de ser el pitcher que ganó el premio al Cy Young del Liga Nacional la pasada temporada.

Pero en la segunda mitad de la campaña, y más específicamente en el mes de agosto, Alcántara parece estar encontrándose consigo mismo.

Mucho más después del sábado, cuando tiró su tercer juego completo de la temporada y el segundo en meses consecutivos, para ayudar a los Marlins de Miami a mantenerse con uno de los puestos comodines de la Liga Nacional.

A título personal, Alcántara asumió el liderato de juegos completos de la temporada y sus números desde la pausa del Juego de Estrellas comienzan a verse mejor.

"Creo que la confianza cambió, confiar en mí me ha ayudado. Sé lo que tengo para competir día tras días. Siempre confío en mi equipo a pesar de que no me ha ido bien este año", dijo a la prensa que cubre los Marlins, luego de esa victoria del sábado ante los Yanquis de Nueva York.

Y la confianza, ciertamente, se ha visto después de la pausa.

En 18 aperturas previo al Juego de Estrellas, Alcántara tuvo una marca de 3-7 y 4.72 de efectividad, con 94 ponches en 114.1 entradas lanzadas.

Pero en la segunda mitad, las cosas "finalmente están arrancando", agreegó.

Otro lanzador

Alcántara ha hecho seis aperturas después del Juego de Estrellas y se ha visto como el hombre que ganó el Cy Young en el 2022.

Tiene dos juegos completos, incluyendo una blanqueada y una marca de 2-3 y 2.45 de efectividad, promediando más de siete entradas por salida, contrario a las seis entradas que promedió por salida en la primera parte de la campaña.

El derecho reconoce que se siente bien con el apoyo que ha venido recibiendo de la fanaticada y de su equipo de manera interna.

"Es bueno tener a la gente apoyándote y lo hemos visto bien en los últimos días", señaló el quisqueyano tras la salida del sábado en la noche.

También habló sobre la consistencia que ha tenido lanzando strikes.

"He sido más consistente tirando strikes y eso es importante para que mis resultados sean como los he estado teniendo. Quiero tirar strike en cada pitcheo que hago", indicó.

El derecho resaltó que una de las cosas más importantes que ha vivido en esta especie de renacer es en que ha logrado ser consistente en sus presentaciones en el montículo.

"La consistencia me ha ayudado a mantenerme en el montículo con más frecuencia y eso lo vemos en los resultados", dijo.

Y también en los resultados que pone en el terreno de juego, lo que le hace destacarse y ayudar a los Marlins a ganar.

Vuelve a ponchar mucho El total de ponches de Sandy Alcántara ha mejorado con la consistencia demostrada en la segunda mitad de la temporada. En los primeros tres meses del año, el quisqueyano ponchó 94 contrarios en 114.1 entradas, a un ritmo de 0.8 ponches por cada episodio lanzado. Sin embargo, en la segunda mitad de la campaña, Alcántara ha abanicado 41 en 44 episodios completados, para 0.93 ponches por cada entrada lanzada, números que podrían verse insignificantes a simple vista, pero que muestran un incremento considerable de alrededor de un ponche por cada nueve entradas lanzadas, o lo que es igual a cerca de un 10 por ciento más de abanicados.