California gana la Serie Mundial de Pequeñas Ligas al vencer a Curazao

Los peloteros de Pequeñas Ligas de todo el mundo sueñan con un momento como este.

Louis Lappe bateó un cuadrangular con el que California dejó tendido en el terreno al vencer a Curazao 6-5 en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas el domingo, a pesar de ceder una ventaja de cuatro carreras.

Louis giró su bate y alzó sus brazos al aire mientras trotaba por las bases, saltando al plato mientras era esperado por sus compañeros que rodeaban la caja de bateo. Louis quien abrió el turno al bate en la parte baja de la sexta entrada, mandó el segundo lanzamiento que vio más allá de la barda del jardín izquierdo.

"Este es un sentimiento único que posiblemente solamente cinco o menos personas van a experimentar en su vida", dijo Louis, quien terminó el torneo con cinco cuadrangulares, la mayor cantidad de cualquier jugador. "Me siento genial. Es difícil superar este sentimiento. No sé qué me haría más feliz".

Curazao empató el juego en el quinto con un grand slam de Nasir El-Ossais al jardín central, lo que desató una celebración frenética por parte de los jugadores, entrenadores y fanáticos de Curazao en el lado de la tercera base del Estadio Lamade. Nasir también impulsó una carrera en la tercera entrada.

Jaxon Kalish y Lucas Keldorf cada uno impulsaron dos carreras por California.