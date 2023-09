Urías enfrenta cargo grave de causar lesiones corporales a su pareja

Julio Urías, lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, fue arrestado bajo un cargo grave de causar lesiones corporales a su cónyuge o pareja, dijo el martes una vocera del departamento policial del condado de Los Ángeles.

Urías no viajó con los Dodgers a Miami, donde el equipo abría por la noche una serie de tres juegos ante los Marlins. La próxima apertura del mexicano estaba prevista para el jueves.

"Para nosotros, se trata de una situación que analizaremos día con día", comentó el manager Dave Roberts antes del juego. "No quiero adelantarme demasiado. Al analizar cómo se han desenvuelto ciertas cosas, uno aprende que la mejor manera de manejarlas es día a día".

Urías fue detenido el domingo en la noche por agentes del Departamento de Seguridad Pública en el Exposition Park, en el sur de Los Ángeles. En ese parque se encuentra el estadio BMO, donde Lionel Messi jugaba un partido de la MLS, al que acudieron varias celebridades como parte del público.

María Lucero, agente del departamento policial de la ciudad, confirmó el cargo grave. El departamento no ha dado detalles del arresto. Y salvo por reconocer que hubo "un incidente que involucró a Julio Urías", los Dodgers se han negado a emitir comentarios.

Urías depositó una fianza de 50.000 dólares y fue liberado el lunes por la madrugada, de acuerdo con los expedientes del departamento policial. Debe comparecer ante la corte el 27 de septiembre.

La oficina de las Grandes Ligas (MLB) pretende investigar el caso.

El lanzador de 27 años fue arrestado en mayo de 2019 por violencia doméstica. La MLB lo suspendió 20 juegos, pero la fiscalía de Los Ángeles se negó a presentar cargos formales con la condición de que completara un programa para la prevención de la violencia de género.

Ningún pelotero ha sido suspendido dos veces bajo la política de la MLB sobre violencia doméstica desde que éste se estableció en 2015.

"No he hablado con el equipo", dijo Roberts. "Creo que todos están al tanto de esto. Pienso que todos se sienten igual que yo en cuanto a que es una circunstancia muy desafortunada. No creo que nadie sepa todo lo que ha ocurrido. Pienso que nuestros chicos están enfocados sólo en el hoy y dejarán que las cosas evolucionen".

El zurdo de Culiacán sería el segundo pelotero de un equipo involucrado en la lucha por el título que ha quedado sujeto a una pesquisa de la MLB en semanas recientes. El campocorto dominicano Wander Franco, de los Rays de Tampa Bay, quedó suspendido con goce de sueldo mientras las autoridades en su país natal lo investigan por una presunta relación con una menor de edad.

Urías tiene una foja de 11-8 y una efectividad de 4.60 en 21 aperturas esta temporada. Está previsto que se declare agente libre después de la Serie Mundial.

Juega actualmente con un contrato de un año y 14,25 millones de dólares, en su última campaña antes de estar en condiciones de ir al arbitraje salarial.

Urías ayudó a que los Dodgers ganaran la Serie Mundial durante la campaña de 2020, abreviada por la pandemia. Tuvo un récord de 4-0 y una efectividad de 1.17 en 23 innings durante los playoffs. Logró además el salvamento en el definitivo sexto juego ante Tampa Bay.

El zurdo lideró las mayores en victorias en 2021, cuando ostentó un registro de 20-3 con un promedio de 2,96 carreras limpias admitidas. Finalizó tercero en la votación para el trofeo Cy Young de la Liga Nacional el año pasado, con una marca de 17-7 y la mejor efectividad del Viejo Circuito, 2,16.