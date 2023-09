Sandy Alcántara es vital para las aspiraciones de los Marlins de Miami

Sandy Alcántara lució como el ganador del Cy Young de la Liga Nacional el año pasado, en su salida ante los Nacionales de Washington el pasado domingo. Alcántara trabajó ocho entradas y trató de ir todo el camino, permitió dos carreras limpias y nueve hits en el proceso, con dos bases por bolas y tres ponches, para su séptima victoria de la temporada. Los Marlins han perdido ocho de las 12 aperturas de Alcántara desde principios de julio, y 17 de 28 desde que fue escogido como el mejor lanzador de la Liga Nacional el año pasado. La campaña regular ha sido de altas y bajas para el dominicano, pero esta parte final del año, es el momento correcto para que aparezca el "Sandy Dominante", los Marlins (70-67) arrancaron la jornada del martes a medio juego de la tercera posición del comodín que ocupan los Diamondbacks de Arizona (71-67) y los Rojos de Cincinnati (72-68). El "Sandman" como es llamado Alcántara, ha estado mejor luego de la pausa del Juego de Estrellas, y en sus últimas 11 aperturas tiene 3.07 de efectividad. El azuano tiene marca de 7-12 con 4.14 de efectividad en sus 28 aperturas, con 4.14 de efectividad y 1.21 de WHIP, está segundo en entradas lanzadas (184.2), solo detrás de Logan Webb de los Gigantes de San Francisco que tiene 187 entradas lanzados en las Grandes Ligas, una característica inherente en su juego, trabajar mucho e ir largo en sus asignaciones. El liderazgo de Sandy como el "As" de la rotación de "Los Peces" es vital para que el equipo se quede con uno de los puestos de postemporada en una temporada en la que arrancaron con bajas expectativas de jugar en los playoffs. No controlan su destinoLos Marlins no controlan al 100% su destino y tienen que hacer muchas cosas en lo que resta de temporada para lograrlo, lo principal para ellos es mantenerse en el sendero del triunfo ante equipos que son sus competidores directos en las series que les quedan por delante en la parte final de la temporada.

Romeo González

Un apasionado del deporte, que tiene la gracia de DIOS y la dicha de ganarse la vida a través de él desde el año 2001. Conductor y productor de Vida Deportiva y AME Sports Center.