Scherzer sufre lesión en hombro y se perderá el resto de la campaña

TORONTO (AP) — El derecho de los Rangers de Texas Max Scherzer se perderá lo que resta de la temporada regular, y posiblemente no podrá estar en los playoffs en caso de que el equipo avance, debido a un tirón muscular en su hombro, anunció el equipo el miércoles.

El gerente general Chris Young informó que una resonancia magnética realizada el miércoles reveló una distensión de bajo grado en el músculo redondo mayor que no requerirá cirugía. Ello ocurrió un día después de que Scherzer abandonó su apertura en Toronto en la sexta entrada.

"En cierto modo casi me sentí aliviado de que no fuera peor. No requiere cirugía", dijo Scherzer. "Hablando con los médicos, espero tener una recuperación completa".

Young comentó que el médico del equipo Keith Meister se siente optimista en que la lesión sanará plenamente con descanso. Scherzer dijo que necesitaba un par de semanas sin lanzar.

Pero quedan sólo dos semanas y media de la temporada regular, en la que los Rangers tratan de avanzar a los playoffs por primera vez desde 2016.

"Desafortunadamente, el momento actual del calendario no nos da tiempo para darle el descanso y lograr que lance de nuevo, ciertamente no antes de que concluya la temporada regular", dijo Young.

Luego, se le pidió que comentara sobre las posibilidades de que Scherzer aparezca en los playoffs.

"No quiero descartar eso en este punto", respondió. "Veremos cómo resulta el próximo par de semanas y cómo se siente él. Dicho esto, parece improbable".

Los Rangers convocaron al relevista derecho dominicano Jonathan Hernández, procedente de la sucursal de la Triple A en Round Rock. Young no dijo cómo cubrirán el puesto de Scherzer en la rotación, salvo por indicar que será con un hombre que está ya entre los 28 que conforman la nómina.

Scherzer, cuyos 3.367 ponches representan la cifra más alta entre los lanzadores en activo, será evaluado nuevamente en dos semanas. Cierra la campaña con una marca de 13-6 y efectividad de 3.77 en 27 aperturas para los Mets y los Rangers. Acumuló 174 ponches en 152 2/3 innings.

Texas adquirió a Scherzer, de 39 años y tres veces ganador del premio Cy Young, justo antes de que venciera el plazo para realizar canjes, procedente de los Mets de Nueva York. Como parte del acuerdo, Scherzer ejerció su opción para renovar el contrato para 2024, por 43,33 millones de dólares, un monto cuya mayor parte será cubierta por los Mets.

"Tengo que escuchar lo que dice mi cuerpo", dijo Scherzer. "Lanzaré cuando pueda hacerlo, pero parece que no podré durante un rato".