Yermín Mercedes encabeza apertura de prácticas de los Toros

Los Toros del Este dieron inicio este lunes a sus entrenamientos de pretemporada con la presencia de 21 jugadores, escenificado en el Estadio Francisco Micheli.

Los veteranos Yermín Merceces, Webster Rivas y José Rafael "Jumbo" Díaz, encabezaron a más de una veintena de jugadores que se dieron cita en el Corral bajo la dirección de Lino Rivera y la supervisión del gerente Jesús Mejía.

También estuvieron presentes el inicialista Alejandro Mejía, los relevistas Warner Madrigal y Chester Pimentel, ambos llegaron en la temporada muerta, así como jugadores seleccionados en el pasado Draft de Novatos como el receptor Onil Pérez, el zurdo Bryan Magdaleno y el derecho Brayner Sánchez.



De igual forma, unos 11 jugadores en calidad de invitados fuera de roster participaron en las primeras prácticas. Son ellos los lanzadores derechos Anderson Bidó, Wellington Días, Yuta Kudo, Mauricio Cabrera, Fernando Pérez, Jojanse Torres y el zurdo Cesilio Pimentel. También, los lanzadores Eduardo Tivera, Abel Adames y los jardineros Wellington Dotel y Eduarqui Fernández.



"Me dio mucha alegría estar de regreso, esta es mi casa," dijo Rivera, capataz taurino, en su regreso al Corral. "Arrancamos temprano para tener un mejor inicio de temporada. Ya tenemos jugadores como Rivas y Yermín que deberán ser regulares, y para esta semana seguirán llegando figuras claves," agregó el dirigente.



Mejía dio la bienvenida a los jugadores en el terreno de juego, e informó que "esta semana estamos esperando figuras que serán importante para el roster del Día Inaugural".



Nuevos fichajes



Los Toros también anunciaron la firma de cuatro jugadores agentes libres, luego de que no fueran seleccionados en los últimos dos Drafts de Novatos. Son ellos el jardinero Stiven Acevedo, jardinero de 21 años de los Orioles de Baltimore y quien también estuvo presente en el primer día de entrenamientos.



De igual forma fueron fichados el jardinero Luis Castillo, de los Cerveceros de Milwaukee, el derecho Víctor Muñoz, de los Rays de Tampa, y el receptor Hidekel González, quien este año jugó en una liga independiente.



Los entrenamientos taurinos continuan esta martes en el Corral a partir de las 9:30 AM.