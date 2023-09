Cónsul Eligio Jáquez felicita a Bartolo Colón tras elegir retiro con los Mets de su prestigiosa carrera en MLB

El favorito de los fanáticos, Bartolo Colón, quien no lanza en la MLB desde 2018, se retiró como Met de Nueva York el domingo en un evento en el Citi Field, al cual asistió el honorable Cónsul de la República Dominicana en Nueva York, ingeniero Eligio Jáquez, quien valoró la carrera exitosa del dominicano.

Colón, de 50 años, ganó el premio Cy Young de la Liga Americana en 2005 con los Angelinos de Los Ángeles, lanzó para 11 equipos a lo largo de su carrera de 21 años, incluido un período de tres temporadas con los Mets de 2014 a 2016.

En medio de esos tres años en Nueva York llegó uno de los momentos más emblemáticos de Colón: el primer y único jonrón de su carrera. "Bartolo lo ha hecho".

"Nosotros agradecemos a los Mets de Nueva York por este gran ceremonial dedicado a nuestro Bartolo Colón, quien hoy se retira oficialmente de la MLB con la chaqueta de los Mets", dijo Jáquez, totalmente emocionado.

"Esta fue la afición que más me aceptó", si fuera por la familia de Bartolo Colón, se habría retirado como miembro de los Guardianes de Cleveland, antiguos Indios, la organización con la que irrumpió en las mayores en 1997 y con la que pasó seis años.

Pero en última instancia, dependía de Colón, y quería retirarse oficialmente con la organización con cuyos fanáticos tenía un vínculo especial.

"Esta fue la base de fanáticos que más me aceptó y me apoyó", dijo Colón el domingo durante su conferencia de prensa de retiro en Citi Field. "Por eso me sentí realmente cómodo retirándome aquí".

"Mis felicitaciones a Bartolo por su exitosa carrera en las Grandes Ligas y felicitaciones a los Mets por los honores que dieron a nuestro paisano dominicano", subrayó Jáquez.

Agregó Jáquez, que el período de tres años con los Mets significó mucho, porque se convirtió en una de las figuras más queridas en Queens en los últimos tiempos, adoptando el apodo de "Big Sexy" que le dio el ex lanzador abridor de los Mets, Noah Syndergaard.

El nativo dominicano tuvo marca con los Mets de 44-34 y efectividad de 3.90 en 98 juegos, 95 aperturas, reinventándose a sí mismo de un lanzador poderoso que regularmente coqueteaba con las 100 mph a un lanzador delicado.

"Tengo que darle crédito a Greg Maddux, quien me dio algunos consejos en 1996 y me dijo que debería lanzar a dos costuras con más frecuencia", dijo Colón.

"En ese momento no me gustaba tirar a dos costuras... Empecé a implementarlo un poco más a medida que fui creciendo como lanzador y comencé a implementar el comando sobre la velocidad, así que creo que eso fue lo que me terminó ayudando cuando estuve aquí."

Después de la temporada regular de 2015, donde tuvo marca de 14-13 con efectividad de 4.16, Colón trabajó desde el bullpen durante la carrera de los Mets hacia el banderín de la Liga Nacional, permitiendo solo dos carreras limpias con siete ponches en 8.2 entradas lanzadas.

"En las ligas mayores, cuando tu carrera se trata de números, él puso al equipo en primer lugar", dijo su ex manager, Terry Collins. "Este tipo era más que un buen lanzador y un buen atleta. Era un verdadero profesional". Si bien proporcionó entradas consistentes en una rotación que se vio afectada por las lesiones, incluida una selección al Juego de Estrellas en 2016, podría ser mejor conocido por conectar uno de los jonrones más famosos de la última década el 7 de mayo de 2016 en San Diego frente a James Shields.

Se convirtió en el jugador de mayor edad (42 años, 349 días) en conectar su primer jonrón en las Grandes Ligas.

"Lo único en lo que podía pensar cuando recorría las bases era que esas bases se estaban alejando cada vez más", bromeó Colón.

"Parecía que era un sueño". En 565 juegos en su carrera, Colón tuvo marca de 247-188 con efectividad de 4.12. Esas 247 victorias lo ubican en el puesto 31 en las Grandes Ligas desde el comienzo de la era de la pelota viva (1920). También tiene el récord de más victorias de un lanzador nacido en Latinoamérica.

"Qué gran bendición para ti ver culminado tu sueño en las Grandes Ligas, después de haberte dedicado intensamente a trabajar durante varios años para este logro en tu carrera profesional", expresó Jáquez.

"Y qué alegría y contentura para tu familia, para todo el pueblo dominicano y para los que conocemos la calidad de tu persona y de tu trabajo", agregó.

¡Qué momento especial para la República Dominicana, para Altamira, Puerto Plata, que más que nunca necesita motivación y noticias positivas como estas para seguir adelante!

"Bartolo estamos orgullosos de ti y de todos tus logros, eres un gran ejemplo para nuestros niños y jóvenes y un ciudadano distinguido de nuestra querida Isla. En mi nombre personal y como Cónsul General de la República Dominicana en Nueva York, un abrazo, y gracias por todas las alegrías que nos brindaste en tu brillante carrera", subrayó Jáquez.