Grandes Ligas coloca en fatiga extrema a 120 jugadores de la Lidom; la lista completa por equipos

Si a los seguidores del Licey le hace ilusión que Elly de la Cruz se uniforme la próxima temporada invernal "para recuperar la confianza", dado el derrumbe ofensivo con el madero en la segunda mitad (bate .187 después del Juego de Estrella) es muy probable que esa aspiración se quede en delirio.

La Major League Baseball (MLB) envió esta semana un e-mail a las ligas de invierno donde les informa los nombres de los jugadores que no tienen permiso para jugar, la llamada lista de fatiga extrema, donde el nombre de De la Cruz sobresale entre las 24 prohibiciones al Licey. DL obtuvo el archivo de MS Excel con los nombres. Tampoco obtiene la autorización Ronny Mauricio, el Jugador Más Valioso de la temporada pasada y clave en la corona 23 de los azules.

En total 118 dominicanos que pertenecen a las plantillas de los equipos de Lidom figuran en la lista y los panameños Javier Guerra (lanzador del Escogido) y Christian Betancourt (receptor de las Estrellas).

La Lidom es el circuito más afectado con esos 120, incluyendo 24 de las 96 selecciones del pasado sorteo de novatos. Las razones por las que los equipos objetan la participación se reparten entre "fatiga extrema" (46), "lesiones" (38) y "exenciones del club" (36).

Tras la dominicana sigue en bajas la liga venezolana (87), la puertorriqueña (29) y la mexicana (28).

En total, son 443 jugadores del sistema que califican para jugar en las ligas invernales que aparecen en el listado de restringidos, pero de ellos 179 no pertenecen a equipos de estos circuitos. En ese listado amplio los dominicanos totalizan 246.

Desde 1998, bajo el Winter League Agreement o acuerdo laboral de invierno, se establecieron parámetros para que los equipos de la MLB pudieran autorizar o no la participación de sus jugadores en las ligas que se juegan entre octubre y enero en el Caribe y Pacífico mexicano.??

No obstante a ese derecho, los clubes pueden negociar cada caso individual, pero siempre los equipos tienen la última palabra. La fatiga extrema veta al jugador de iniciar el torneo, pero puede integrarse más adelante.

Los afectados

Los Gigantes, como el club más tocado de todo el Caribe, ven írsele de sus planes al infielder Liover Peguero y al relevista Huáscar Brazobán.

El Licey también pierde al derecho Albert Abreu y al relevista zurdo Génesis Cabrera. El caso del Escogido, Marco Luciano, prospecto que adquirieron desde las Estrellas y que debutó en el Big Show con los Gigantes, no tiene el permiso. Tampoco lo consigue Otto López, ni el prometedor Cristian Santana.

Los Toros no obtiene la autorización, por segundo año en fila, de Adael Amador, quien fuera la primera selección del draft de novatos de 2022. El torpedero estuvo en cuatro ocasiones en cortas estadías (7-10 días) en la lista de lesionados en ligas menores con los Rockies y vio su temporada limitada a 69 encuentros.

¿Cómo se llega a la fatiga extrema jugando?

Para los bateadores:

Grandes Ligas, Triple A, Doble A y Clase A: 500 turnos.

Clase A y Ligas de Novatos: 325 turnos.

Para los lanzadores:

Grandes Ligas: 170 innings.

Triple A, Doble A y Clase A: 165 innings o 55 juegos.

Clase A (corta): 80 innings.

Liga de Novatos: 70 innings.

El listado de las bajas por clubes

Gigantes (28): Deyvison de los Santos (PD, Dbacks), Joelvis del Rosario (PD, Atléticos), Emiliano Teodo (PD, Rangers), Christhian Montes de Oca (PD, Dbacks), Ángel Chivilli (PD, Rockies), Daniel UIllola (PD, Astros), Sandy Alcántara (PD, Marlins), Seranthony Domínguez (PD, Filis), Camilo Doval (PD, Gigantes), José Leclerc (PD, Rangers), Yerry Rodríguez (PD, Rangers), Ángel de Jesús (PD, Tigres), Edison Batista (PD, Astros), Huáscar Brazobán (PD, Marlins), Tyrone Yulie (PD, Yanquis), Yerry de los Santos (PD, Piratas), Helcris Olivares (PZ, Rockies), Pablo Adonis (PZ, Nationals), Deyvison de los Santos (3B, Dbacks), Jefferson Rojas (SS, Cubs), Hendry Méndez (OF, Brewers), Agustín Ramírez (C, Yanquis), Enmanuel Terrero (OF, Piratas), Carlos de la Cruz (OF, Filis), Liover Peguero (SS, Piratas), Víctor Acosta (SS, Rojos), José Devers (SS, Marlins) y Alex de Jesús (3B, Azulejos).

Licey (24): Yordanny Monegro (PD, Red Sox), Alexander Arias (PD, Cubs), José Mena (PD, White Sox), Omar Dedniel Núñez (PD, Mets), Yunior Marte (PD, Filis), Dauri Moreta (PD, Piratas), Diego Castillo (PD, Marineros), Juan Manuel Then (PD, Marineros), Jordy Miguel Vargas (PD, Rockies), Juan Carlos Mejía (PD, Brewers), Oliver Ortega (PD, Twins), Albert Abreu (PD, Yanquis), Luis Gil (PD, Yanquis), Luis Severino (PD, Yanquis), David Peralta (PZ, Piratas), Jordi Martínez (PZ, Filis), Génesis Cabrera (PZ, Azulejos), Luis Raúl Rodríguez (PZ, Mets), Elly de la Cruz (SS, Reds), Emmanuel Núñez (SS, Marlins), Ronny Mauricio (SS, Mets), Nerio Rodríguez (C, Astros) y Oneil Cruz (SS, Piratas).

Escogido (19): Rolddy Muñoz (PD, Bravos), Emmanuel Reyes (PD, Reales), Yoniel Curet (PD, Reales), Jarlin Susana (PD, Nationals), Elvis Peguero (PD, Brewers), Javier Guerra (PD, Rays), Félix Bautista (PD, Orioles), Francelis Montás (PD, Yanquis), Jol Frank Concepción (PD, Azulejos), Cristian Santana (SS, Tigers), Eddys Leonard (SS, Tigers), Carlos Santana (1B, Brewers), Gary Sánchez (C, Padres), Starling Marte (CF, Mets), Jasson Domínguez (OF, Yanquis), Marco Luciano (SS, Gigantes), Yeison Morrobel (OF, Rangers), Otto López (SS, Azulejos) y José Ramírez (3B, Guardianes).

Toros (19): Jhancarlos Lara (PD, Bravos), Kelvin Cáceres (PD, Angelinos), Winston Santos (PD, Rangers), Juan Daniel Carela (PD, White Sox), Miguel Ángel Díaz (PD, Tigers), Freddy Peralta (PD, Brewers), Sixto Sánchez (PD, Marlins), Franklin Sánchez (PD, Marlins), Ángel Felipe (PD, Atléticos), Antonio Jiménez (PZ, Rays), Chistopher Sánchez (PZ, Filis), Jarlin García (PZ, Piratas), Ángel Perdomo (PZ, Piratas), Shalin Polanco (OF, Piratas), Bryan de la Cruz (OF, Marlins), Manny Machado (3B, Padres), Jonatan Clase (OF, Marineros), Rafael Lantigua (IF, Azulejos) y Adael Amador (SS, Rockies).

Águilas (18): José Domingo González (PD, Bravos), José Nicolás Fleury (PD, Astros), Joseph Gustavo Hernández (PD, Brewers), Jhoán Manuel Durán (PD, Twins), Jonathan Hernández (PD, Rangers), Yimi García (PD, Azulejos), Huáscar Ynoa (PD, Bravos), Wandy Peralta (PZ, Yanquis), Gregory Soto (PZ, Filis), José Daniel Devers (SS, Guardianes), Ángel Luis Genao (SS, Guardianes), Emmanuel Rodríguez (OF, Twins), Alberto Rodríguez (OF, Marineros), Leody Taveras (OF, Rangers), Xavier Wenceel Pérez (2B, Tigres), Nelson Medina (OF, Yanquis) y Miguel Ángel Hiraldo (SS, Azulejos).

Estrellas (12): Manuel Ricardo Yan (PD, Dbacks), Henry Manuel Báez (PD, Padres), Juan Manuel Mejía (PD, Rockies), Joel Payamps (PD, Cerveceros), Alberto Rodríguez (PD, Gigantes), Marino Santy (PZ, Cubs), Felipe de la Cruz (PZ, Mets), Jakob Hernández (PZ, Filis), José Rainer Núñez (SS, Azulejos), Endy Rodríguez (C, Piratas), Gabriel Tatis (SS, Padres) y Christhian Bethancourt (1B, Rays).