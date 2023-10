Los equipos de LIDOM siguen recibiendo integraciones importantes

La temporada 2023-24 de LIDOM arranca el próximo 19 de octubre con los duelos regionales, Tigres vs Leones, Gigantes vs Águilas y Toros vs Estrellas.

Los equipos de la pelota dominicana se mantienen entrenando y cada día reciben piezas importantes en sus campos de entrenamientos.

Bonifacio en Boca Chica

Emilio Bonifacio se presentó este lunes por primera vez a los entrenamientos de los Tigres del Licey y dijo que encontró un buen ambiente.

"El mismo ánimo con el que terminamos al ganar el campeonato, fue lo primero que vi al entrar (a los entrenamientos) y me llena de mucha satisfacción" comentó Bonifacio.

Reyes en el campamento escarlata

El slugger Franmil Reyes hizo acto de presencia por primera vez en el campo de entrenamientos de los Leones del Escogido y expresó que la meta principal es ganar el campeonato.

"La temporada para mí fue muy corta", respondió Reyes al ser cuestionado sobre su integración al conjunto.

Canario el 11 de octubre

Alexander Canario de las Águilas Cibaeñas, se reportará a los entrenamientos del conjunto el 11 de octubre, con la expectativa de debutar el día inaugural ante los Gigantes del Cibao.

Toros reciben piezas

Los Toros del Este recibieron las integraciones de Adael Amador, Yamaico Navarro y Gustavo Núñez así como el abridor Esmil Rogers en su primer entrenamiento de la semana.

Rodney en SFM

Fernando Rodney se intregró a los entrenamientos de los Gigantes junto a Edwin Espinal y el joven Heriberto Hernández.

Machín con las Estrellas

Vimael Machín estará con las Estrellas hasta que arranque el torneo boricua.