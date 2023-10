Atletismo va diezmado, pero confiado a los Juegos Panamericanos

Gerardo Suero dice en voz alta "modestia y aparte" que el atletismo es la disciplina de referencia del deporte dominicano y muestras músculos con los títulos del mundo de Marileidy Paulino (2023) y el relevo mixto 4x400 (2022), así como con las medallas de plata de ambos, en los Juegos Olímpicos de Tokio.

"Hemos logrado de ser el deporte número uno del movimiento olímpico a ser el deporte número uno en cuanto a resultados. Lo dicen los eventos que hemos participado de Tokio para acá. No creo que ningún compañero federado pueda decirnos que estamos con esta comparonería, pero los resultados son los que hablan", dice Suero, al recibir a DL en su oficina del Estadio Olímpico Félix Sánchez.

Habla con tanta propiedad a pesar de que para los Juegos Panamericanos que arrancan la próxima semana en Santiago de Chile el país no llevará los que el presidente de la Federación Dominicana de Asociaciones de Atletismo (FDAA) bautiza como "pesos pesados" y aun así cree que habrá una gran cosecha.

Paulino irá en los 200 metros (una modalidad donde no corre con frecuencia), Alexander Ogando y Lidio Féliz no van a causa de molestias físicas y Fiordaliza Cofil, si bien ya ha equilibrado los niveles de testosteronas, todavía cumple el veto de seis meses que le impuso la Federación Internacional.

Luguelin Santos está fuera de los planes, suspendido por tiempo indefinido mientras la Federación Internacional lo investiga por utilizar pasaporte que reflejaba una edad menor en su época de juvenil.

Talento y escenario

No obstante a ese escenario desfavorable, Suero vaticina que el atletismo debe cosechar entre cuatro y cinco medallas en la capital chilena, puesto que define la actual como la época dorada de esa disciplina.

"El atletismo dominicano ha alcanzado un nivel que ya podemos tener en ciertos eventos cierta comparonería como bromeamos", dijo Suero, el primer velocista dominicano en avanzar en unos Juegos Olímpicos (Moscú ´1980).

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/09/maxresdefault.jpg Marisabel Senyú es la actual campeona Centroamericana y del Caribe de salto alto.

"Es una delegación un poquito diezmada, pero estamos esperanzados en poder traer de 4 a 5 medallas. Superar la actuación anterior (un bronce de Yancarlos Martínez en Lima ´2019) es el objetivo posible y quién sabe si más".

Hace hincapié en que la fecha del evento no es la más idónea, puesto que el calendario del atletismo mundial concluye en septiembre con la Liga Diamante y entre octubre y noviembre la élite está en fase de reposo.

Las opciones pasan por Marisabel Senyú (salto alto), Rosa Angélica Ramírez (impulso de la bala), Yancarlos Martínez (200 metros), José González y Gerald Núñez (100 metros), Juander Santos (400 metros vallas) y los equipos de relevo 4x100 en femenino y 4x400 en masculino.

La era dorada

Si bien el atletismo dominicano tocó su cielo entre 2001 y 2012, con los oros mundiales y olímpicos de Félix Sánchez, la irrupción de Luguelin Santos, medallas continentales de Juana Arrendel, Carlos Joelín Santa, Fior Vásquez y Arismendy Peguero, para Suero la cosecha actual tiene un valor muy especial.

"Sin faltarle el respeto a nadie y sin jactancia... la mejor época del atletismo dominicano, y no lo dije yo. Me sentí muy bien cuando Rafael Germes Puente, "Papo" Germes, el entrenador de entrenadores, en una conversación que sostuvimos la semana pasada me lo confirmó. Fue presidente de la Federación durante 16 años y me lo dijo que en la historia nunca ha habido (una cosecha como la actual) y la satisfacción mayor mía es que ese grupo de atletas se iniciaron con nosotros", dijo Suero, que preside la FDAA desde noviembre de 2010.

Un despegue que lo atribuye al trabajo en las bases tomando talentos de las escuelas, con créditos a los exministros de Deportes Felipe Payano y Jaime David Fernández.

El efecto Marileidy

Suero dice ya palpar entre niños y niñas en las escuelas el interés por las pruebas de velocidad, un biotipo que entiende abunda en el país tal como ocurre en gran parte del Caribe.

"El efecto Marileidy ya está inspirando a miles de jóvenes. Muchos se acercan. La idea que tenemos es que más jóvenes en edad escolar se integren. Hay más posibilidad en el femenino que en el masculino, a pesar de que es más difícil que una muchacha llegue que un varón", dice Suero.

Entiende que el siguiente paso hacia la masificación pasa por habilitar más pistas de tierra en los planteles escolares.