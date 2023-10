Con los bates fríos en playoffs, los Dodgers están al borde de la eliminación

Los Dodgers de Los Ángeles brillaron en una campaña regular de 100 victorias, en la que se valieron de su bateo poderoso para compensar los problemas por los que atravesó su rotación de abridores.

El tiempo se agota para que esa fórmula produzca siquiera una victoria en los playoffs.

Los Dodgers tendrán una última oportunidad en el tercer juego de la serie divisional de la Liga Nacional, en la que están en una desventaja de 2-0 ante los Diamondbacks de Arizona.

El duelo está previsto para este miércoles.

Se ha dicho mucho acerca del mal desempeño de los abridores en los primeros dos juegos, particularmente de la debacle de Clayton Kershaw en el encuentro inicial. Pero también es cierto que la contribución del bateo ha sido prácticamente nula.

Mookie Betts se ha ido de 7-0 en los primeros dos juegos, mientras que Max Muncy ha conectado de 7-1 y Freddie Freeman va de 6-1.

"Los rivales son quienes han pegado los grandes hits", reconoció Muncy, quien acumuló 36 vuelacercas en la campaña regular. "Los playoffs son lo que cuenta. Hay que pegar el hit cuando importa. Ellos lo han hecho varias veces y nosotros no".

En el segundo juego, los Dodgers estaban por ejemplo abajo por 4-1 en la sexta entrada, y tenían las bases llenas con un out. El puertorriqueño Kiké Hernández empujó una carrera mediante un sencillo dentro del cuadro, pero James Outman se ponchó y Kolten Wong conectó un rodado inofensivo que puso fin a la amenaza.

"No me encantó la selección de pitcheos", dijo el manager de los Dodgers, Dave Roberts, acerca de los últimos turnos de su equipo. "Hubo algunas pelotas que se quedaron fuera de la zona de strike y otras que iban al límite, y no nos dimos una oportunidad de colocarnos arriba en la cuenta".

Los Dodgers enviarán a Lance Lynn, derecho de 36 años, para que abra el tercer encuentro. Se unió al equipo antes de que venciera el plazo para los canjes, procedente de los Medias Blancas de Chicago, y tuvo una foja de 7-2, con una efectividad de 4,36.

Los Diamondbacks colocarán en la loma al derecho novato Brandon Pfaadt, quien recibió tres carreras en dos innings y dos tercios durante el primer juego de la postemporada, disputado la semana anterior.