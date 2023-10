Hombres armados roban en academia de los Cardenales de San Luis en Boca Chica

No es la primera vez que ocurre el hecho en la Academia de los Cardenales de San Luis. ( AP )

Un grupo de hombres armados ingresó este viernes a la academia de los Cardenales de San Luis y robó a jugadores, coaches y personal del complejo ubicado en Boca Chica.

La información fue confirmada a Diario Libre por personal de Grandes Ligas en el país, en medio de un gran hermetismo por la delicada situación.

"Podemos confirmar el hecho y la verdad es que existe una preocupación mayor que en el pasado", dijo la fuente, que pidió anonimato por no tener permiso para comentar sobre el robo.

De acuerdo a otro informante, los jugadores se encontraban en la academia cuando varios hombres armados de pistolas ingresaron violentamente a las instalaciones y cometieron el robo.

No es la primera vez que se comete un robo en las academias de béisbol de Grandes Ligas en la zona de Boca Chica, aunque sí es la primera ocasión en que se confirma que jugadores se encontraban presentes durante el crimen y que fueron encañonados.

"Entre las 12:30 y 4 a.m., un grupo de ladrones armados penetró a la academia de los Cardenales de San Luis en la República Dominicana. Los ladrones robaron dinero, teléfonos celulares, joyas y utilería de béisbol. Esto da miedo en muchas formas. Nuestros jugadores y staff no fueron heridos, pero están asustados. No hubo lastimados y reevaluaremos nuestras medidas de segruidad inmediatamente", dijo el gerente general de los Cardenales, John Mozeliak, en un comunicado de prensa al que Diario Libre tuvo acceso.

En el pasado reciente se habían cometido robos en las academias de los Cachorros de Chicago, Medias Rojas de Boston y Cerveceros de Milwaukee. En ninguno de esos casos los jugadores se encontraban presentes ni habían sido encañonados por hombres armados.

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, confirmó a Diario Libre el hecho, pero dijo que estaba en proceso de investigación y en espera de que el fiscal de la zona ofreciera más detalles sobre el caso.

Grandes Ligas opera 30 academias en la República Dominicana y sus operaciones en el país tienen un impacto económico que supera los US$600 millones anuales.