El comisionado de la MLB defiende el formato de los playoffs

Los tres equipos de la temporada regular con 100 victorias de la Major League Baseball han sido eliminados de la postemporada y se combinaron para un triunfo en la Serie Divisional. Eso ha generado críticas de que el formato de los playoffs es injusto para los mejores equipos, al darles demasiado tiempo libre.

El comisionado de la MLB, Rob Manfred, no está listo para hacer cambios, a pesar de que algunos rincones del mundo del béisbol han presentado quejas, ya que los Bravos de Atlanta (104 victorias), los Orioles de Baltimore (101) y los Dodgers de Los Ángeles (100) fueron eliminados rápidamente.

"Es sólo el año dos", dijo Manfred a través de Jesse Rogers de ESPN. "Soy de la opinión de que hay que darle a algo la oportunidad de funcionar. Sé que algunos de los equipos mejor clasificados no ganaron. Creo que si piensas en dónde estaban algunos de esos equipos, hay otras explicaciones que un descanso de cinco días. Pero creo que lo reevaluaremos en la temporada baja como siempre lo hacemos y pensaremos si tenemos el formato correcto".

La MLB y la Asociación de Jugadores de la MLB acordaron un cambio de formato de playoffs a partir de la postemporada de 2022. Ahora se clasifican 12 equipos, los dos primeros ganadores de división en cada liga obtienen pases directos a la Serie Divisional y los otros cuatro equipos juegan la serie de comodines al mejor de tres.

Los Bravos, Dodgers y Orioles tuvieron cinco días completos de descanso entre el final de la temporada regular de 2023 y el inicio de la ronda de la Serie Divisional. ¿Es eso una recompensa por el éxito de la temporada regular o demasiado tiempo libre?

"No creo que necesitemos cinco [días libres], pero sí unos cuantos", dijo el manager de los Orioles, Brandon Hyde, tras su eliminación. "Si eso nos afectó o no en esta serie, no voy a especular. Pero falta mucho tiempo. Esa es la conclusión".

Los Bravos y los Dodgers estuvieron en la misma situación el año pasado. Terminaron con dos de los tres mejores récords de la temporada regular y luego tuvieron cinco días libres antes de ser eliminados en la serie divisional en cuatro juegos.

"Es difícil", dijo el mes pasado el manager de los Dodgers, Dave Roberts, a través del L.A. Times. "Cinco días es diferente a lo que estamos acostumbrados. El receso del Juego de Estrellas es de tres, tal vez cuatro días, y eso es largo. El formato [nuevo de playoffs] funciona para el béisbol. La fanfarria, los equipos involucrados, es genial para el béisbol. Pero cuando lo vives, es un ajuste".

¿Un equipo que no se ha visto afectado por el tiempo libre ganado bajo el nuevo formato? Los Astros de Houston, que tuvieron cinco días libres completos antes de su primera serie tanto en 2022 como en 2023. La temporada pasada, barrieron a los Marineros de Seattle y los Yankees de Nueva York en camino a ganar la Serie Mundial, y este año alcanzaron su séptima Serie de Campeonato de la Liga Americana consecutiva. luego de despachar a los Mellizos de Minnesota en cuatro juegos.

Los Bravos (.186) y los Dodgers (.177) tuvieron los dos peores promedios de bateo en esta postemporada y dos de las cinco efectividad más altas. Los lanzadores de los Orioles tuvieron el segundo promedio de bateo más alto permitido (.284), justo detrás de los Dodgers (.284). ¿Puedes señalar en el receso previo a los playoffs por qué les fallaron el bateo y el lanzamiento? Probablemente no y, a menos que los equipos presionen para lograr un cambio, este formato llegó para quedarse.

"Es una de esas cosas sobre las que tendríamos una conversación al respecto si quisiéramos hacer algo", dijo Manfred. "Pero creo que el punto más importante es el primero: es el año 2. Creo que debemos darle un poco de tiempo. Todos queremos que la competencia sea lo mejor posible".