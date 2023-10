Relevista Trevor May destroza al dueño de los Atléticos en video anunciado su retiro

ARCHIVO - Foto del 27 de mayo del 2023, el lanzador de los Atléticos de Oakland Trevor May durante el encuentro ante los Astros de Houston El martes 17 de octubre del 2023, May anuncia su retiro y le pide al dueño de los Atléticos John Fisher que venda al equipo. ( AP/JEFF CHIU )

El relevista de los Atléticos Trevor May destrozó al duelo de Oakland John Fisher y le imploró que venda a la franquicia durante un video mensaje el lunes anunciado su retiro.

"Vende al equipo, hombre... Véndelo", dijo May en el video que publicó en Twitch. "Deja que alguien que realmente se enorgullezca de las cosas que tiene. Realmente hay gente a la que le importa un bledo el juego. Déjalos hacerlo. Llévate el dinero de mami y papi a otro lado".

Los padres de Fischer compraron Gap, Inc. y Fischer se convirtió en el dueño mayoritario de los Atléticos en el 2005. Está intentando enviar al equipo a Las Vegas después de que las conversaciones para construir un nuevo estadio en la zona de la bahía fracasaron y que llevó al enojo y protestas de los aficionados de Oakland.

Los Atléticos han estado constantemente en los últimos lugar de la MLB en cuanto a su nómina y el equipo terminó la campaña con marca de 50-112, la peor de las Grandes Ligas por mucho.

"Si vas a ser avaro, acéptalo", dijo May. "No hay nada más débil que tener miedo a las cámaras Has lo que necesites hacer. Lo que sea, eres un multimillonario, ustedes tienen todo el poder —no deberías tener nada que no te has ganado, como sea".

May, de 34 años, pasó sus primeras seis campañas con los Mellizos de Minnesota antes de estar dos años con los Mets de Nueva York. Tuvo 21 salvamentos la campaña anterior con los Atléticos y una efectividad de 3.28. En sus últimas 15 apariciones estuvo 1-0, con nueve salvamento y 0.00 ERA.