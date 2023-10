Video | Franmil Reyes: "Yo tengo ganas de jugar outfield"

Franmil Reyes arrancó sus entrenamientos con los Leones del Escogido desde el primer día, con la finalidad de ayudar al equipo a lograr su anhelada décimo septima corona, en el primer día de acción fue colocado por el dirigente Víctor Estévez como sexto bate y bateador designado, algo que quizás el quiere ir cambiando según vayan pasando los días.

Franmil fue drafteado por los Leones en el 2014, como la selección número 24 y debutó ese mismo año, participó en cinco partidos y bateó .375 en 16 turnos al bate, su última participación con el conjunto escarlata fue al año pasado, jugó en 19 partidos y agotó 74 turnos, bateó .254 con un cuadrangular y dos carreras empujadas, pero los fanáticos escarlatas esperan contar con el jugador que se presentó en la temporada 2018-19, que tuvo una línes ofensiva de .444/.510/.689 con tres cuadrangulares y seis carreras empujadas en 13 partidos de la serie regular.

El jardinero de 28 años de edad se sometió a un proceso de entrenamiento fuerte con la finalidad de perder peso y ponerse en una condición física más atlética para recuperar parte del tiempo y el espacio perdido, y poder regresar al mejor béisbol del mundo.

Reyes llegó al béisbol profesional como jardinero y en los últimos años en Las Mayores fue relegado a la posición de bateador designado, algo que quiere dejar en el pasado.

"Es que ser designado por tanto tiempo, yo tengo ganas de jugar outfield", fue la respuesta de Reyes al ser cuestionado por Diario Libre sobre que lo motiva en la actualidad. v

El nativo de Sabana Grande de Palenque está trabajando para jugar en la primera base, buscando más versatilidad en su juego y que esto le permita abrirle los ojos a más equipos.

"Mi coach en San Cristobal, Basilio Vizcaíno "Cachaza" y algunos entrenadores más, tuvieron la idea de que pueda jugar primera base, para abrirme más espacios y más equipos y muchas cosas así", expresó.

"La Mole" se dio cuenta que su condición física lo estaba limitando en su desempeño en el terreno de juego y eso tuvo mucho peso en que trabajara para mejorar en ese sentido.

"De la manera que yo sentía mi cuerto, todo lo que me pesaba cuando yo corría a primera, cuando daba doble que no llegaba igual, los dolores que me daban en los tobillos, ahora mi cuerpo se siente de una manera que nunca se había sentido, han sido parte de la motivación", agregó.

Reyes fue dejado en libertad por los Reales de Kansas City luego de participar en 19 partidos y agotar 59 turnos oficiales en los que conectó dos cuadrangulares y empujó siete carreras.

Al ser cuestionado sobre si recibió ofertas para firmar a cualquier nivel, Reyes prefirió reservarse la respuesta.

"De eso no puedo dar detalles, hasta que no sucedan, ustedes, los medios y la fanaticada se van a enterar cuando llegue el momento de la firma, pero ahora no puedo dar muchos detalles", concluyó.