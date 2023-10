Grandes Ligas suspenden 2 juegos a Abreu; afirman que pitcher de Astros dio pelotazo intencional

Bryan Abreu, lanzador de los Astros de Houston, fue suspendido dos juegos y multado el sábado por las Grandes Ligas, tras determinar que propinó un pelotazo intencional a Adolis García, de los Rangers de Texas, en el quinto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

La oficina de las mayores indicó que los seis umpires en el encuentro determinaron que el lanzamiento del dominicano fue intencional. Añadió que se había "tomado en cuenta la índole peligrosa del pitcheo y su impacto potencial en la seguridad del jugador" golpeado.

Abreu comenzará a purgar la suspensión el domingo, en el sexto juego, a menos que apele. Su lanzamiento desencadenó un altercado en que se vaciaron las bancas, lo que interrumpió el encuentro durante 12 minutos.

Michael Hill, vicepresidente de las Grandes Ligas, anunció la suspensión. Una apelación sería atendida por John McHale Jr., asistente especial del comisionado de las mayores Rob Manfred.

El cubano García y Lance McCullers Jr., de los Astros, fueron multados, lo mismo que el lanzador de Texas, Matt Bush. McCullers y Bush no podrán sentarse en las bancas de sus equipos durante el resto de la serie.

Dusty Baker, el manager de Houston, fue multado por sus actos luego de que se le expulsó. El piloto permaneció seis minutos en la cueva de los Astros, antes de marcharse al fin al clubhouse.

Se preguntó el sábado a Baker por qué se había sentado de nuevo en el dugout luego de la expulsión.

"Mi proceso de pensamiento me indicó que no estaba dispuesto a irme, porque en primera esto no debió pasar", respondió..