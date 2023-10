Rangers y Dbacks, de perder más de 100 en 2021 a Serie Mundial 2023

Hace apenas 24 meses, cuatro equipos terminaron la temporada de las Grandes Ligas con al menos 100 derrotas, esa cifra simbólica de tres dígitos que no necesitan más palabras en la cabeza del seguidor del béisbol para resumir un desastre colosal millonario de una campaña de seis meses.

Se trató de Orioles (52-110), Rangers (60-102), Piratas (61-101) y Diamondbacks (52-110). Dos años después, Baltimore, Texas y Arizona se levantaron como ave fénix, llegaron a los playoffs, y los dos últimos desde mañana competirán por la Serie Mundial.

Antes que ellos, solo cuatro equipos habían llegado a la disputa del campeonato dos años después de perder más de un centenar de partidos. Los Bravos de 1914, los Medias Rojas de 1967, los Mets de 1969 y los Rays de 2008. Bravos y Metropolitanos completaron la épica.

No hubo milagros, decenas de transacciones, contrataciones millonarias y madurez de proyectos ha llevado a estos dos clubes a la disputa por el máximo galardón, uno que a la franquicia texana se le escapa desde 1961 cuando nació como Senadores de Washington y que ni la mudanza a Arlington una década más tarde le ha permitido descorchar champaña.

El cubano Adolis García, hoy la principal fuerza ofensiva del conjunto con 39 jonrones y 107 impulsadas, fue una de esas pocas luces que sirvieron de consuelo ese 2021 oscuro. Firmado en 2017 por los Cardenales por US$2.5 millones, en diciembre de 2019 San Luis no vio valor en él y lo colocó en asignación y los Rangers lo compraron por una cifra no determinada. En marzo de ese 2021 fue activado tras una lesión del dominicano Ronald Guzmán y terminó el año con 31 jonrones y 90 remolcadas. Desde entonces no ha parado de dar palos.

Texas fue agresivo en el mercado antes de 2022 con el fichaje de los infielders Corey Seager (US$325 millones y 10 años) y Marcus Siemen (US$175 MM y siete años) y el lanzador derecho Jon Gray (US$56 MM y cuatro años). El invierno pasado el equipo hizo otra apuesta agresiva al otorgarle US$185 MM al derecho Jacob deGrom, aunque este solo lanzó 30 entradas este curso antes de requerir una cirugía Tommy John.

Semien, Seager y García representan el núcleo ofensivo de Texas, con el dominicano Leody Taveras (un prospecto desarrollado en su finca) detrás. Es la esperanza de un equipo que ha estado tan cerca como en 2011 cuando solo necesitaban un out para ganar el anillo en el sexto juego ante San Luis.

Del otro lado

Nadie representa este resurgir de los Diamondbacks como el jardinero central Corbin Carroll. Un cinco herramientas que tiene en el bolsillo el Novato del Año, ese 2021 era colocado entre los mejores 40 prospectos de todo el béisbol y el nivel más alto era Clase A+.

Carroll viene de agotar una campaña con una línea ofensiva de .285/.362/.506 con 25 jonrones, 76 remolcadas y 54 robos para liderar la redención en Phoenix, un equipo que debutó en la liga en 1998.

Como escudero llega el dominicano Ketel Marte, adquirido en cambio desde Seattle en 2017 y que en 2019 tocó su pico con Juego de Estrellas y cuarto en los votos al MVP. El inicialista Christian Walker y el jardinero cubano Lourdes Gurriel Jr., que llegó en 2023 desde Toronto, completan la munición pesada.

Desde el montículo, Zac Gallen (17-9, 3.47 y 220 ponches) lideró los brazos de un equipo que fue 20 en toda la MLB en efectividad (4.48).

En el desierto no se requirió ir al mercado a destinar fortunas y desde el viernes busca su segunda Serie Mundial, tras la lograda en 2001 ante los Yanquis.

Condenados a vivir bajo la sombra de Dodgers, Padres y Gigantes, los Diamonbacks también llega a la Serie Mundial sin la etiqueta de favoritos.