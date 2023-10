Probéisbol volverá si la Federación "toca las puertas"

El proyecto Probéisbol, que ayudó a que la República Dominicana conquistara la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, podría volver si la Federación Dominicana de Béisbol toca sus puertas para reactivarlo.

"La bola está en la cancha de la Federación, nosotros trabajamos con federaciones en CRESO y también en Probéisbol", dijo el presidente del programa Creando Sueños Olímpicos y de Probéisbol, Felipe Vicini, a Diario Libre.

El béisbol regresará a los Juegos Olímpicos de América del Norte en el 2028, luego de quedar fuera del ciclo de París 2024.

Actualmente la República Dominicana ocupa el noveno puesto del ranking mundial de la Confederación Internacional de Béisbol y Softbol, luego de eliminaciones tempranas tanto en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de El Salvador en el 2023, como de los Panamericanos de Chile, recientemente.

Sobre los Panam

Actualmente la República Dominicana suma 21 medallas en los Juegos Panamericanos, cuando quedan cinco jornadas de competencias antes de la clausura. En la edición de Lima, en el 2019, el país sumó 40 preseas.

Para el presidente de CRESO, el país está teniendo un buen desempeño y los atletas han dado todo su esfuerzo para sumar logros.

"Nosotros como CRESO ayudamos con los recursos y la planificación y las federaciones y los atletas hacen su trabajo. Todavía quedan muchos días, pero tú me conoces bien y sabes que no me gusta hacer predicciones de chochueca. Lo importante es mantenernos dentro de nuestra clasificación y lo estamos haciendo", indicó Vicini.