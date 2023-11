Blaine Crim empuja tres y los Leones vencen a los Gigantes

Los Leones del Escogido vencieron con marcador 5-3 a los Gigantes del Cibao con la ofensiva del importado Blaine Crim que empujó tres carreras, en la continuación de la temporada 2023-24 de la pelota invernal dominicana.

El norteamericano Crim conectó dos imparables en la victoria de Cesilio Pimentel (1-0, 2.70) en labor de relevo, la derrota recayó sobre el tambien relevista Raynel Espinal (0-1,18.00).

Pimentel trabajó una entrada, permitió tres hits y una carrera limpia, no otorgó bases y ponchó dos bases, por su parte Espinal no pudo hacer un out, permitió dos hits y le hicieron dos carreras limpias, otorgó una base y no ponchó a nadie.

Los abridores

Carlos Martínez por los Leones, trabajó cuatro entradas en las que permitió un hit y dos carrera limpias, otorgó cuatro bases por bolas y ponchó a tres bateadores contrarios, por los Gigantes el norteamericano Nick Raquet, permitió carreras y tres carreras limpias en 3.1 entradas de labor, otorgó una base por bolas y ponchó a cinco contrarios.

Los más destacados

Por los Leones, Blaine Crim 3-2 3CE, Jonathan Guzmán 4-2 2H2 y Pedro Severino 4-2 2CA 1CE.

Por los Gigantes, Kelvin Gutierrez 4-2 H3 1CA 1CE Jhon Núñez 3-2.

Próximos partidos

Los Gigantes visistan a los Tigres del Licey en el estadio Quisqueya a partir de las 7:30 de la noche, mientras que los leones viajan a San Pedro de Macorís para enfrentar a las Estrellas Orientales en el estadio Tetelo Vargas a partir de la misma hora.