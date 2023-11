Nelson Cruz anuncia su retiro tras 19 temporadas en las Grandes Ligas

Nelson Cruz anunció su retiro a los 43 años tras batear 464 jonrones en 19 temporadas en las Grandes Ligas.

El dominicano elegido siete veces al Juego de Estrellas anunció su decisión el jueves en el programa The Adam Jones Podcast.

"¿Entonces, esta será la última vez que vemos a Nelson Cruz?" le preguntó Jones.

"Creo que sí", respondió Cruz.

Cruz fue liberado por San Diego el 10 de julio tras batear un promedio de .245, con cinco cuadrangulares y 23 empujadas en 49 encuentros tras firmar un acuerdo de un año y un millón de dólares.

Cruz tuvo 18 cuadrangulares en postemporada y disputó la Serie Mundial en años consecutivos con los Rangers de Texas en el 2010 y 2011. Cinco veces quedó entre los 10 mejores para convertirse en Jugador Más Valioso.

Cruz tuvo un promedio de carrera de bateo de .274, con 1,325 remolcadas con Milwaukee (2005), Texas (2006-13), Baltimore (2014), Seattle (2015-18), Minnesota (2019-21), Tampa Bay (2021), Washington (2022) y San Diego (2023).

