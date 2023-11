Video | Canó no descarta la posibilidad de invertir en un equipo de LIDOM

Robinson Canó es una de las figuras emblemáticas de las Estrellas Orientales y fue de los últimos agentes libres disponibles que firmó antes del arranque de la actual temporada.

El veterano intermedista, que es uno de los exjugadores de Grandes Ligas que figura entre los propietarios del proyecto Baseball United, no descarta convertirse en inversionista en uno de los equipos de la pelota invernal dominicana.

Baseball United es una liga profesional en Medio Oriente y el sur de Asia. Planea comenzar a jugar su primera temporada en Dubái este otoño, con cuatro equipos representando ciudades de India, Pakistán y los Emiratos Árabes Unidos.

“Es una liga a la que veo mucho futuro para los muchachos jóvenes que no tengan tanto aquí, como en otras ligas de invierno. La idea no es competir con nadie, sino demostrar allá lo bello que es el béisbol y que se puede jugar en todo el mundo”, le contestó Canó al periodista Luis Tomas Rae Barret en el estadio Cibao.

El petromacorisano entiende que Baseball United va a ser una liga inclusiva, que no se limitará a un perfil de pelotero en términos de edad y veteranía.

El infielder ve en el nuevo circuito una opción atractiva a jugadores en un mercado que promete tanto al punto que ha atraído el interés de inmortales de Cooperstown, que figuran como inversores.

Agente libre

“No descarto las posibilidades, puede que sí, nadie sabe, vamos a ver que pasa en el camino”, expresó Canó sobre un eventual ingreso como accionista en algún club de la Lidom.

Los estatutos del circuito prohiben que un jugador activo forme parte del grupo accionario de una plantilla. De momento, el ex jugador de los Yanquis, Marineros, Mets, Padres y Bravos no ha anunciado planes de poner fin a su carrera, que este 2023 culminó su último contrato en el Big Show si bien no juega a ese nivel desde que fuera dejado libre por los Bravos en julio de 2022.

“Estaba la posibilidad, claro que sí, recibí ofertas de muchos equipos, pero soy estrellista de corazón desde niño, y me quería quedar aquí”, contestó Canó sobre la versión que daban cuenta sobre una posible salida del Tetelo Vargas. Canó fue la segunda selección del draft de las Estrellas en el primer sorteo de novatos de la Lidom, en 2002.

“Estamos aquí con la misma pasión, para contribuir y ayudar al equipo a ganar”, expresó Canó que al momento ha participado en tres partidos con los orientales y batea .214 con tres hits y una carrera empujada.

El infielder de 41 años de edad se integró al conjunto verde luego de iniciada la temporada, pero se encuentra en una condición física envidiable para cumplir con su compromiso, “trabajé, me preparé, tu sabes que cuando a uno le gusta dar lo mejor de uno, no le gusta salir ahí afuera y lucir mal”, concluyó.