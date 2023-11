Cachorros sorprenden y contratan a Counsell de Milwaukee como nuevo mánager

CHICAGO (AP) — Los Cachorros de Chicago contrataron al mánager Craig Counsell el lunes y dejará a Milwaukee en una sorpresiva decisión. Counsell reemplazará a David Ross después de que el equipo quedó fuera de los playoffs en la última parte de la temporada regular.

Dos personas que tienen conocimiento de la situación confirmaron a The Associated Press la decisión en condición de anonimato debido a que los Cachorros no han anunciado la contratación.

No se ha informado qué sucederá con Ross, quien era predilecto del presidente de operaciones Jed Hoyer. Ross podría hacer un cambio a la directiva después de que Craig Breslow se fue a los Medias Rojas de Boston.

Counsell, quien creció en Milwaukee antes de convertirse en el mánager con más victorias en la historia de los Cerveceros deja al equipo de su infancia por su más importante rival.

Counsell llevó a los Cerveceros a cinco apariciones en postemporada en seis años, incluyendo el título de la División Central de la Liga Nacional. Su contrato expiró la final de la campaña anterior y con lo que se convirtió en uno de los mánagers más importantes en ingresar a la agencia libre en años recientes.

Los Guardianes entrevistaron a Counsell antes de anunciar el lunes la contratación de Stephen Vogt. Counsell también fue buscado por os Mets, que anteriormente contrató al presidente de operaciones Davis Stearns, quien había trabajado con Counsell en Milwaukee. Los Mets contrataron al entrenador de banca venezolano Carlos Mendoza.

Los Cachorros no eran vistos como una amenaza para adquirir a Counsell debido a que contaban con Ross. Chicago terminó con foja de 83-79 este año, pero se desplomaron al final.

Ahora los Cerveceros tendrán el reto de reemplazar al mánager más exitoso en su historia y una figura que se había convertido en sinónimo de Milwaukee. Además ahora tendrán que enfrentarlo en su división.

Counsell creció como aficionado de los Cerveceros en el suburbio de Whitefish Bay, Wisconsin. Su padre John Counsell fue director de comunicaciones del equipo.

El exinfielder de los Cerveceros asumió como mánager durante la campaña 2015 tras el despido de Ron Roenicke. Milwaukee disputó cuatro postemporadas en total antes de la llegada de Counsell.

Su récord de 707-625 lo convierten en el mánager con más juegos ganados y disputados.