NBC Boston: Devers no está a la altura de los 300 millones

Un amplio reporte de NBC Sports Boston cuestiona el desempeño de Rafael Devers. Si bien el contrato del dominicano comenzará en 2024, la nota firmada por John Tomase coloca al pacto del dominicano como el segundo peor entre los que han superado el umbral de los US$300 millones.

"Rafael Devers no posee el peor contrato de 300 millones de dólares en el béisbol. El bateador designado de los Yankees, Giancarlo Stanton, se encarga de eso, y el toletero propenso a lesionarse estará en los libros de Nueva York hasta 2027. Guau", empieza la nota Tomase, que la titula; "Cuando se trata de acuerdos por 300 millones de dólares, Devers simplemente no ha estado a la altura".

A continuación, los argumentos de Tomase en su artículo.

Sin embargo, si no fuera por Stanton, esa dudosa distinción podría pertenecer a Devers. El ex gerente de los Medias Rojas, Chaim Bloom, pregonó su acuerdo de US$313.5 millones como el comienzo de algo "impresionante", pero después de un primer año olvidable, hay razones para preocuparse aún más de cara al futuro.

Nadie quiere escuchar esto, porque después de enviar a Mookie Betts por la puerta y luego ver a Xander Bogaerts seguirlo, los Medias Rojas no podían darse el lujo de perder a otra estrella local. Devers aprovechó su desesperación con un contrato de 13 años que fue generalmente bien recibido porque ofrecía un dato que se oponía a la idea de que el propietario John Henry había arrojado su chequera por el costado de su yate.

Pero contratar a Devers para un acuerdo tan importante siempre implicó riesgos, y el nuevo jefe del béisbol, Craig Breslow, sin duda está calculando las posibles desventajas mientras diseña una visión a largo plazo para la dirección de la franquicia.

Y no se equivoque, hay desventajas. Devers es grande y corpulento, y no es garantía de mantenerse saludable, incluso cuando tiene 20 años. Es capaz de tener consistencia defensiva en ráfagas, pero en el transcurso de una temporada completa generalmente se considera un desastre. Eso significa que debe derivar su valor de su bate, y fuera de un gran 2019, se ha perfilado tan sólidamente por encima del promedio cuando su sueldo exige trascendencia.

Si parece que Devers no tuvo un gran éxito el año pasado, es porque eso es básicamente cierto. Mientras que el veterano provisional Justin Turner llevó la ofensiva durante períodos, Devers nunca encontró esa zona de otro mundo donde golpea todo y se pone el palo en la espalda, como durante un julio de 2019 con 34 carreras impulsadas.

Incluso cuando conectó 10 jonrones en abril, Devers se sintió fuera de ritmo y sería el primero en admitir que sus 33 jonrones y 100 carreras impulsadas representaban en su mayoría calorías vacías. Sus números subyacentes se mantuvieron sólidos (se ubicó entre los líderes de la liga por tercer año consecutivo en la mayoría de las categorías "esperadas"), pero se le paga por la producción real, no por la producción teórica.

Para empeorar las cosas está su lamentable defensa, que podría obligarlo a pasar a tiempo completo al puesto de bateador designado. Lideró a los antesalistas de la Liga Americana en errores por sexto año consecutivo, un récord, y en su punto más bajo parecía tan perdido que hundió la cabeza en el guante en el campo, una apariencia terrible para un líder ostensible. Sus continuas luchas ponen en duda su viabilidad a largo plazo en el puesto, porque en algún momento ya no eres un candidato para mejorar. Simplemente no eres confiable.

Los Medias Rojas han promocionado tan religiosamente a Devers como la pieza central de su próximo gran equipo (el presidente Tom Werner lo citó recientemente para cuestionar la idea de que carecen de poder estelar) que es fácil dejar de cuestionar esa suposición. Pero, ¿es realmente un jugador franquicia o simplemente se le paga como tal?

De los 12 jugadores que ganan al menos US$300 millones, los únicos dos que califican por debajo de Devers (11.6) en WAR durante los últimos tres años son Mike Trout (11.0) y Stanton (3.0... otra vez, guau).

En el caso de Trout, existen circunstancias atenuantes en forma de sus constantes lesiones. A pesar de jugar apenas la mitad de juegos que Devers, ha brindado a los Angelinos una producción prácticamente equivalente.

Aún así, la salud importa, por lo que Devers merece crédito por jugar con lesiones persistentes en 2022 y promediar 150 juegos desde 2021. Todavía se ubica muy detrás de los líderes de WAR Aaron Judge (21.1), Betts (18.7) y el as de los Yankees, Gerrit Cole (15.6). También está detrás de Manny Machado (14.8) de San Diego, Trea Turner (14.7) de Filadelfia, Francisco Lindor (14.6) de los Mets y el problemático pero talentoso Fernando Tatis (12.1) de los Padres.

Otros dos jugadores cercanos a él en la lista han mejorado su currículum de otras maneras. La superestrella de los Filis, Bryce Harper (12.0), es el corazón y el alma no solo de su equipo, sino de su ciudad, con un currículum monstruoso en postemporada a la altura. Es un ícono de Filadelfia, con su largo cabello flotando debajo de un pañuelo característico, la combinación perfecta de talento y valor.

Él es el Charlie Hustle de esta generación, y no sólo es un talento que cambia las reglas del juego, sino que también cambia la cultura. Es suficiente para mantener valioso al dos veces Jugador Más Valioso a pesar de un movimiento de tiempo completo a la primera base luego de una cirugía de codo.

Luego está el MVP de la Serie Mundial, Corey Seager (14,4). Parecía un fracaso potencial durante su debut en Texas en 2022, pero se recuperó como una estrella versátil este año antes de llevar su juego a otro nivel en octubre y llevar a los Rangers a su primer campeonato.

Seager es ahora dos veces Jugador Más Valioso de la Serie Mundial, lo que lo coloca en un club exclusivo junto a los miembros del Salón de la Fama Sandy Koufax, Reggie Jackson y Bob Gibson. Es un jugador franquicia y finalista del Guante de Oro en la posición más importante del juego. Los Rangers le pagaron para que encabezara la carrera por el título, y cumplió en el año 2.

Devers simplemente no es ese tipo de pelotero. Es una estrella complementaria. Los Medias Rojas todavía se refieren a él como un niño, a pesar de que está entrando en su octava temporada. No hay duda de su ética o deseo de trabajo, pero me pregunto cuál será su techo. Está en el uno por ciento superior de realmente bueno cuando los Medias Rojas necesitan que sea grandioso.