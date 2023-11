Manny García renuncia al puesto de gerente en las Estrellas Orientales

Manny García anunció en su red social Instagram su renuncia al puesto de Gerente General de las Estrellas Orientales.

García asumió el puesto antes del inicio de la temporada actual y tenía al conjunto oriental en la segunda posición de la tabla con marca de 13-10 y cuatro partidos ganados de manera consecutiva.

Estas fueron las palabras expresadas por García para anunciar su renuncia:

Comunicado Manny García

Con sentimentos encontrados, anuncio mi renuncia como Gerente General del equipo de beisbol Estrellas Orientales Esta decisión tomada tras una cuidadosa consideración, se debe a diferencias fundamentales en la filosofis ne gestión del equipo con el Vicepresidente de Operaciones de Reisbol Hemos llegado a un canto donde nuestras visiones sobre la contratación y gestión de personal, tanto de jugadores como de empleados de oficina, no están aoneadas, lo cual ha dificultado mi capacidad para desempeñar mis responsabilidades de manera efectivaAdemás, algunos aspectos relacionados con las condiciones de mi carga no se han cumplido según lo acordado, lo que ha contribuado a esta dificil decisión. No obstante, quiero destacar que durante mi tiempo con Estrellas Onentales, me esforce por dar to mejor de mi, con el objetivo de mejorar la organización y fomentar un ambiente positivo de béisbol, tanto en el campo como fuera de élQuiero expresar mi más sincero agradecimiento a Estrellas Orientales por la oportunidad que me bnndaron para crecer profesionalmente en esta apasionante industria del béisbol. He valorado cada momento de esta experiencia y me llevo recuerdos y aprendizajes que siempre atesoraré.Al cerrar este capitulo de mi carrera, deseoa Estrelas Orientales todo el éxito en of futuro. Estoy convencido de que la organización continuará su trayectoria de excelencia ylogrará grandes exitos en las temporadas veniderasCon gratitud y los mejores deseos.