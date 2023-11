Suspenden por lluvia el juego Estrellas vs Águilas en Santiago

Fue suspendido a causa de la lluvia el partido que disputarían este viernes en Santiago de los Caballeros las Estrellas Orientales y Águilas Cibaeñas.

El encuentro se encontraba a la altura de la tercera entrada cuando los árbitros decidieron detenerlo y el personal de mantenimiento colocó las lonas sobre la media luna del estadio Cibao.

La pizarra marcaba un empate a una carrera. Dos horas más tarde, la terna arbitral decidió que las condiciones no estaban dadas para continuar el choque.

Es el sexto encuentro que se suspende a causa de la lluvia en lo que va del campeonato 2023-2024, dedicado a Onfalia Morillo.

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE), ya había advertido agua para todo este fin de semana y alertó posible crecida de ríos, arroyos y cañadas ante los efectos que podría causar en el país el potencial ciclón tropical #22.

El potencial ciclón tropical posee vientos máximos sostenidos de hasta 55 kph y se desplaza hacia el noreste a una velocidad de 28 kph.

Es el primer juego que se suspende por lluvias desde la visita de los Leones del Escogido el 24 de octubre del 2022 y el primero de las Estrellas desde Noviembre 15 del 2017.

Un total de 18 encuentros en los últimos quince años se han suspendido en el Estadio Cibao, hogar de las Águilas Cibaeñas desde el 25 de octubre de 1958.

De esos 18, seis han sido de visitas de las Estrellas Orientales.

Este invierno han pasado por lluvias tres juegos en San Francisco de Macorís, en La Romana y en Santo Domingo, como Licey dueños de casa.

Es el primer en suspenderse durante este invierno desde el pasado lunes 13 de Toros y Gigantes en San Francisco de Macorís.

Previo se habían suspendido los de Estrellas vs Toros (Oct 22), Gigantes vs Escogido (Oct 25) y el de Estrellas vs Escogido (Nov 9)

El encuentro será reprogramado más adelante por las oficinas correspondientes de la Liga de Beisbol.