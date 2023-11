Jonathan Villar es dejado fuera de roster por las Águilas y pide "respeto"

La crisis de las Águilas Cibaeñas se profundizó aún más. Ahora con uno de sus jugadores emblemas, que abandonó el equipo este lunes, luego de una controversial jugada.

Las Águilas, que se encuentran en el último lugar de la clasificación, perdieron 9-4 la noche del lunes ante los Leones del Escogido.

En un batazo de foul, por la línea de tercera, Villar seguía la pelota, lo mismo que el receptor Francisco Peña. Aparentemente, el primero tenía más dominio, pero se detuvo en el camino. "Nunca pensé que la bola iba a quedar adentro", dijo el jugador en una conversación con el periodista Yancen Pujols, a través de la red social de Instagram.

El jugador estaba cubriendo la tercera, pero estaba más cargado hacia el shortstop. La jugada ocurrió en la parte alta del tercer episodio, mientras bateaba el receptor escarlata Michael Papierski, ante el relevista Alfredo Simón.

Para ese instante el partido se encontraba ocho carreras por una.

En consecuencia, la dirigencia técnica, encabezada por Tony Peña llevó a la banca al jugador.

En una entrevista, colgada en las redes sociales, Villar pidió "respeto". El jugador, tras ser sentado se marchó del equipo y según reportes está fuera de roster y además, según fuentes el conjunto pondera no usarlo más en la temporada.

"Cuando no hay respeto, no se respeta", dijo Villar a Pujols. "Si no me respetan, por qué tengo que respetar".

Al explicar la jugada, dijo que primero lo envían a jugar hacia el shortstop. "Tengo la bola de frente, estoy visualizando la bola de foul. Si te pones a mirar el video, yo iba detrás de la bola, me paré y como que quise correr de nuevo, porque nunca pensé que la bola iba a quedar adentro", dijo.

Dijo que la bola estaba pegada de la malla. "No fue culpa mía que ellos me hayan metido a jugar para el shortstop. Vengo de una lesión de la pierna. Corrí detrás de la bola, no la veo de lado, sino de frente. Cuando voy al dogout me dicen qué pasó y digo bueno, que se cayó, qué puedo hacer".

Villar, que habló con Pujols durante una entrevista por la red social de Instagram, manifestó que igual está arrepentido de no haber completado la jugada. "Por dentro estoy arrepentido de no haber cogido la bola, porque es lógico, pero si te pones a mirar el siguiente batazo fue fly donde mí y corrí duro hacia atrás".

"Si la c***é, la c***é, qué puedo hacer. Pero lo que están supuesto a ver, no lo ven porque el rolling para doble play ahí si nadie opinó. Ah, pero el foul sí".

La derrota de anoche dejó a las Águilas con marca de 6-15 a cuatro juegos y medio del cuarto puesto.