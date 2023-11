Ronald Guzmán; ¿el Shohei Ohtani dominicano?

Ronald Guzmán ha sido un jugador ofensivo exitoso en la pelota invernal dominicana con los Toros del Este y su actual equipo, los Gigantes del Cibao.

"El Rodillo" como le apodó el narrador Ricky Noboa cuando trabajaba para los Gigantes del Cibao, tuvo su mejor desempeño en el béisbol local en la temporada recortada del 2020-21, cuando fue escogido como "Jugador Más Valioso" de la Serie Regular, con una línea ofensiva de .360/.450/.523 con cinco cuadrangulares y tres dobles, 25 carreras anotadas y 12 empujadas en 30 partidos.

Guzmán anunció el año pasado su intención de convertirse en jugador doble vía (bateador-lanzador), que tiene a su mejor representante en Shohei Ohtani, cuando participaba en una sucursal de Ligas Menores de los Yanquis de Nueva York y lo logró, lanzando un tercio de entrada, el out que hizo fue un ponche, pero otorgó un par de bases por bolas.

Guzmán ha tenido una limitada participación en esta temporada, en tres partidos ha agotado seis turnos al bate, con un solo imparable, pero este martes cumplió su sueño de hacerlo en LIDOM. Con el partido 6-1 a favor de los Toros del Este en la séptima entrada, Guzmán entró a lanzar, pero no corrió con suerte, enfrentó a cuatro bateadores y no pudo hacer ni un out, otorgó tres bases por bolas y golpeó a uno, y tres de los bateadores enfrentados por él llegaron al plato.

La carrera como bateador-lanzador de Guzmán, hasta el momento ha sido corta e infructuosa, pero hay disposición de su parte y apoyo de su dirigente Wellington Cepeda y su gerente general Luis Urueta, para que lo siga intentando. Probablemente las próximas salidas al montículo de de Ronald sean en situaciones de poco riesgo para los Gigantes, pero estos momentos son ideales para que el zurdo tome la confianza que necesita para cumplir su labor en el montículo.