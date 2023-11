Michael de León conecta doble y el Licey vence a los Gigantes en el Quisqueya

Michael de León conectó doble que empujó a Alen Hanson para poner delante al conjunto azul en la octava entrada ante los pitcheos de Fernando Rodney y los Tigres del Licey vencieron con marcador 4-2 a los Gigantes del Cibao en partido celebrado en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

La victoria correspondió a Hansel Robles (1-0,5.40) en labor de relevo y la derrota correspondió a Fernando Rodney (0-1,1.86) que permitió el doblete de De León, Jairo Asencio (7) logró el salvamento al trabajar la novena entrada sin permitir carreras.

Los abridores

Por los Tigres abrió César Valdez (0-4,4.22) que trabajó cinco entradas en las que permitió siete hits y dos carrerTerminaras limpias, no otorgó bases y ponchó a tres bateadores, por los Gigantes, Yohan Domínguez (0-0,3.09) trabajó 2.1 entradas, permitió cuatro hits y una carrera limpia, otorgó dos bases y no ponchó a nadie.

Los más destacados

Por los Gigantes, Diego Hernández 4-2 H3 1CA 1CE; Noelvi Marte 3-1 1CE y Carlos Peguero 3-1.

Por los Tigres, De León 4-1 1CE; Sergio Alcántara 4-1 1CA; Mel Rojas Jr. 3-2 1CA y Ryan Fitzgerald 3-2.

Próximos partidos

Este jueves es día libre en la pelota invernal dominicana por la celebración del "Día de Acción de Gracias" y este viernes los Tigres estarán recibiendo la visita de las Estrellas Orientales en el estadio Quisqueya Juan Marichal a partir de las 7:30 de la noche, mientras que los Gigantes estarán recibiendo la visita de las Aguilas Cibaeñas a partir de las 7 de la noche.