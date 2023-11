Miguel Sanó: "Ni yo sabía el potencial de súper estrella que podía ser"

Miguel Sanó ya tiene 30 años, es un desempleado en la MLB desde noviembre de 2022 cuando Minnesota rechazó activarle la opción de US$14 millones para 2023. La rotura de un menisco en su rodilla izquierda limitó su última campaña a 20 partidos.

Pero Sanó, ese súper prospecto cuyo potencial provocó en 2009 los mayores cambios en el proceso de reclutamiento y le mereció comparaciones con Miguel Cabrera y Albert Pujols, dice sentirse tan recuperado como el cambio que exhibe su físico al punto que ni se plantea apuntar para otro lugar que no sea regresar al Big Show.

"Hace poco me puse a escuchar par de cosas mías en las redes sociales, como en YouTube, a ver vídeos y eso, y ni yo mismo sabía el potencial que yo tenía, la súper estrella que yo podía ser", dijo Sanó a DL. "Y al ver todo eso recapacité, tomé carta en el asunto y me puse pa lo mío, y yo creo que lo que hice en Grandes Ligas no fue chín, creo que si le dedico tiempo a lo mío como tengo que dedicárselo puedo volver a Grandes Ligas y todavía me queda una carrera completa".

La 2023 fue su primera como desempleado desde que ese 2009 los Mellizos pagaran US$3,1 millones para reclutarlo cuando tenía 16 años y pesaba 180 libras. Al sobrepeso que adquirió (280 libras) le atribuye la sobrecarga en sus extremidades, que solo le permitieron alcanzar los 135 partidos en una ocasión (2021) en sus ocho temporadas en la liga.

Mientras veía la MLB por la TV este año se concentró en la Florida, trabajó en privado y cambió su rutina alimentaria, lo que asegura se tradujo en la pérdida de 48 libras.

¿Estás cerrado a irte a Asia?

"No, yo estoy cerrado para Grandes Ligas, lo mío es Grandes Ligas, no estoy buscando ni Asia ni nada de eso. Yo tengo 30 años de edad y tengo el talento, y creo que tengo tiempo para jugar ocho años más en Grandes Ligas, nueve años más en Grandes Ligas", dijo Sanó.

Con las Estrellas Orientales ha vuelto a jugar. De momento atraviesa un proceso de adaptación y en 15 partidos tiene una línea ofensiva de .212/.313/.327, con seis dobles y cinco carreras remolcadas.

"Sí (han llegado las llamadas), hay muchas llamadas de equipos, pero ahora mismo no estoy enfocado en firmar, tú sabes, con nadie. Ahora mismo estoy enfocado en terminar mi temporada, buscar salud, porque en cualquier rato de esto la firma está ahí.

Sanó ha jugado 694 partidos en el Big Show en una carrera que incluye una visita al All-Star, cuatro temporadas con al menos 25 cuadrangulares con 34 de tope y un OPS ajustado de 116. Su OPS es de .808.