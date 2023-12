Mauricio, Neris y prometedores novatos se integran a "De Vuelta al Barrio"

El Ministerio de Interior y Policía continúa sumando estrellas de Grandes Ligas a su programa "De Vuelta al Barrio" para llevar orientación y prevención a sectores vulnerables de la capital e interior del país y lograr que niños y adolescentes se mantengan alejados de los conflictos con la ley

Ronny Mauricio, Héctor Neris, y los prometedores novatos Kevin Alcántara, Samuel Basallo, Onil Pérez y los hermanos Cristhian y Bryan Mena, visitaron al ministro de Interior y Policía Jesús Vásquez Martinez y al Director de la Policía, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, a quienes confirmaron su participación en el lanzamiento del programa De Vuelta al Barrio, el domingo 10 de diciembre en el Polideportivo de Baní .

"Hablarle a los niños es la mejor manera de evitar que mañana no cometan errores, conmigo pueden contar, me gusta lo que he visto", señaló Mauricio, luego de escuchar al Ministro de Interior explicando el concepto del programa.

El jugador de los Mets de Nueva York y Jugador Más Valioso en la pasada temporada de Invierno, debutó con los Tigres del Licey este jueves.

Los peloteros estuvieron también en la jefatura de la Policía Nacional donde el mayor general Guzmán Peralta agradeció su integración a las actividades de orientación y los invitó a cuidar su imagen porque ellos son seguidos y admirados por los niños .

Señaló que el Director de Deportes de la institución, coronel Jacobo Mateo Moquete, tiene instrucciones de coordinar acciones con figuras como ellos que son muy importantes en labores de prevención y orientación a la juventud .

En tanto que el nativo de Villa Altagracia Héctor Neris, veterano relevista de los Astros de Houston, precisó que Dios mediante, estará en primera línea el domingo 10 de Diciembre.

El jardinero Kevin Alcántara de los Cachorros de Chicago y el receptor Samuel Basallo, Orioles de Baltimore, fueron la selección número uno del Licey en el sorteo de novatos de la Liga Dominicana 2022 y 2023 respectivamente.

Alcántara es del barrio Villas Agrícolas, Basallo de los Kilómetros en la Prolongación Independencia.

Los hermanos Cristhian y Bryan Mena, ambos lanzadores de Colorado y Medias Blancas de Chicago respectivamente, son del centro de la ciudad de San Francisco de Macorís y el receptor Onil Pérez, de los Gigantes de San Francisco es de Santo Domingo Este.