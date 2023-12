Marcell Ozuna y David Ortiz reciben el premio Juan Marichal

El jardinero de los Bravos de Atlanta, Marcell Ozuna recibió este miércoles el Premio Juan Marichal 2023, distinción que se otorga al mejor pelotero dominicano en la temporada de Grandes Ligas.

Ozuna recibió su distinción junto a David Ortiz, reconocido por ser Salón de la Fama; ambos compartieron el escenario principal junto a Juan Marichal. El acto contó con la presencia del expresidente de la República Leonel Fernández.

También asisiteron los presidentes de la Confederación de Béisbol de Peloteros Profesionales; Juan Francisco Puello Herrera; de la Federación Dominicana de Béisbol, Juan Núñez y de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo, Américo Celado.

Los dos homenajeados recibieron el premio de manos de Marichal y agradecieron el estar en el mismo escenario con el legendario exlanzador. Ortiz lo definió como "mi papá", así como de otros jugadores.

Ozuna disparó 40 cuadrangulares en la campaña pasada y empujó 100 carreras, con un promedio de .274 en 144 partidos. Para Ozuna fue su mayor total de jonrones en una temporada y la segunda ocasión que alcanza las 100 ó más remolcadas.

Buenos números para un jugador que comenzó lento en la temporada, con solo dos jonrones en el mes de abril, pero al mes siguiente disparó nueve bambinazos.

"Me sentí al principio muy afligido, me sentí mal", dijo Ozuna. "Venía con problemas anteriores, de mucha tragedia para mí".

El proceso se tornó más y más serio. "Me levantaba, no quería ni comer, depresión, pero siempre tenía la fe en alto, de que yo de una u otra me tenía que levantar, porque ni mi familia ni los seguidores que me apoyan va a ir a hacer lo que yo podía hacer allí".

Ortiz y el también exjugador de Grandes Ligas, José Reyes se mantuvieron estimulándolo para que dejara atrás todas las distracciones mentales-

Reyes, por ejemplo, lo invitó a revisar videos y que trabajar a partir de ahí. "Cuando di el jonrón 40, sentí que me llegó la gloria. Volví a ser el Marcell Ozuna que era".

Ozuna estuvo acompañado por su esposa Génesis y su padre, Marcelino Ozuna. El acto se realizó en el hotel Real Intercontinental, de esta capital.

Otras distinciones

El Premio Juan Marichal entregó una mención de honor a Manny Ramírez, exaltado al Salón de la Fama del béisbol de Cleveland; también otra a Domingo Germán, por lanzar un no hitter la temporada pasada, el primer dominicano y el número 24 en la historia de Grandes Ligas.

Igual a Ketel Marte, por ser Jugador Más Valioso de la serie de campeonato de la Liga Nacional 2023. Otra mención a Nelson Cruz: por el mérito de tener una carrera de 19 temporadas en Grandes Ligas.

Igual fue para Ricardo Carty, quien fue electo al Salón de la Fama de los Bravos de Atlanta y Ortiz recibió la mención Salón de la Fama del premio Juan Marichal por ser el cuarto dominicano en ser exaltado al Salón dee la Fama de Coopersrtown.

Distinción a dominicanos en Ligas Negras

En el acto fueron reconocidos varios peloteros dominicanos que jugaron en la Negro League, por lo que, luego de la corrección de Major League Baseball, pasan a engrosar la lista de quisqueyanos con nivel de grandes ligas.

El pasado 16 de diciembre de 2020 se tomó esa determinación.

El comisionado de Béisbol, Robert D. Manfred, Jr., anunció ese día que "las Grandes Ligas están corrigiendo un descuido de larga data en la historia del juego al elevar oficialmente las Ligas Negras al estatus de "Liga Mayor".

Entre esos dominicanos que jugaron en las Ligas Negras se encuentran Pedro San (1926); Tetelo Vargas (1927; jardinero, Cuban Stars) ; Néstor Lambertus (1929; infielder, de Cuban Stars) ; Sijo Gómez (1929; lanzador zurdo Cuban Stars) ; Horacio Martínez (1935, New York Cubans, 2B y SS).

Martínez fue quien firmó a Juan Marichal.

También Enrique Lanrtigua (1935, receptor y jardinero, New York Cubans) y Julio "Grillo" Báez (1940; lanzador derecho y jardinero; New York Cubans).

"Fue lamentable no ver a Tetelo Vargas en Grandes Ligas, hubiera sido una estrella. Guayubín y Chichí Olivo, en otra pelota fueron grandes estrellas. Y estoy seguro que lo hubieran sido a nivel de Grandes ligas".