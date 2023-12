Los Yanquis intensifican la búsqueda de Juan Soto

Las conversaciones entre los Yankees y los Padres sobre el jardinero estrella Juan Soto continuaron durante toda la noche del martes, y los Mulos han "intensificado" sus esfuerzos para alejar a Soto de San Diego, informa Jack Curry de YES Network.

Curry considera "probable" un intercambio y señala que los lanzadores Michael King y Drew Thorpe podrían estar en juego. Jon Heyman, del New York Post, agrega que además de Thorpe y King, se ha hablado de cada uno de Clarke Schmidt, Chase Hampton, Jhony Brito y Randy Vásquez. Los Yankees no enviarán toda esa lista de armas, pero probablemente habrá más en el paquete que Thorpe y King solos.

Un intercambio que envíe a Soto al Bronx ha sido visto como una posibilidad durante gran parte de la temporada baja, dado el salario proyectado de US$33 millones del toletero superestrella (según MLBTR), la necesidad reportada de los Padres de reducir la nómina y el deseo de los Yankees de realizar cambios agresivos y de amplio alcance tras una temporada decepcionante.

Los informes anteriores sobre las conversaciones entre las dos partes se centraron en que los Padres insistieron en la inclusión de piezas de la rotación de la MLB, en particular incluyendo a King.

Si efectivamente se completa un trato, Soto sería el segundo jardinero adquirido por los Yankees. Nueva York realizó un intercambio de notas extraordinariamente raro con sus archirrivales en Boston, consiguiendo al jardinero de esquina Alex Verdugo de los Medias Rojas a cambio de un paquete de tres jugadores. Soto y Verdugo se unirían a Aaron Judge en los jardines, lo que resultaría en una importante renovación de un grupo que fue un punto débil en el Bronx durante toda la temporada 2023.

Incluso con Judge en el redil, los jardineros de los Yankees se combinaron para una terrible línea de bateo de .220/.293/.399 la temporada pasada. Los 90 wRC+ resultantes sugieren que los jardineros de los Yankees estaban aproximadamente un 10% por debajo del promedio en el plato, incluso con la producción del Jugador Más Valioso de la Liga Americana de 2022 incluida. Restando a Judge de la ecuación, los jardineros de los Yankees se combinaron para registrar una línea de bateo catastrófica de .214/.247/.365 en la temporada.

Un jardín Verdugo-Judge-Soto sería mucho más productivo y también reduciría sustancialmente los problemas de ponches de los Yankees; Verdugo avivó a una tasa de solo el 15,4% en 2023, mientras que Soto no fue mucho más alto con un 18,2%. Tanto Soto como Verdugo son soluciones de un año en los jardines, ya que ambos se convertirán en agentes libres después de la campaña de 2024.

Presumiblemente, los Yankees desplegarían a Judge en el jardín central regularmente durante la próxima temporada, con Verdugo en el jardín izquierdo y Soto en el derecho. Los Padres y los Yankees habían discutido previamente incluir al jardinero central de San Diego, Trent Grisham, en un paquete de Soto, pero Heyman tuitea que luego de la adquisición de Verdugo, es probable que Grisham ya no sea parte de las conversaciones con los Frailes. Si bien el manager Aaron Boone no puede comentar formalmente sobre una posible adquisición de Soto, sí reconoció ante Brendan Kuty de The Athletic y otros reporteros que los Yankees se sentirían cómodos con Judge jugando en el jardín central todos los días la próxima temporada.

Roster Resource, de MLBtraderumor.com, ya proyecta a los Yankees con una nómina superior a los 245 millones de dólares y más de 256 millones de dólares en obligaciones tributarias de lujo.Soto llevaría esas cifras a alrededor de $278 millones y $289 millones, respectivamente.

Los Yankees ya se encuentran efectivamente en el segundo umbral del impuesto al lujo, lo que significa que las sanciones que enfrentan por incorporar el salario de Soto al redil serán más pronunciadas. Como equipo que paga el impuesto de lujo por tercera temporada consecutiva, pagaría un impuesto del 62% por exceder entre 20 y 40 millones de dólares y un considerable recargo del 95% sobre los siguientes 20 millones de dólares gastados. Con respecto a Soto, eso equivaldría a alrededor de $24,5 millones de multas además de su salario proyectado de $33 millones.