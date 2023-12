Raimel Tapia y expareja se acusan de violencia y chantaje en las redes

El 14 de junio pasado, la Dirección Nacional de Registro Civil certificó en San Pedro de Macorís el divorcio entre el pelotero Raimel Tapia y Stency Evangelista Sención. Sin embargo, en los últimos días tanto Tapia como Sención han llevado a las redes una serie de acusaciones que van desde la violencia doméstica hasta el chantaje y la extorsión.

Sención culpa en publicaciones en Instagram al jardinero de las Estrellas Orientales de "hacerle la vida imposible" a pesar de haber una orden de alejamiento desde febrero. Dice haber callado "muchas cosas donde" que pudieron terminar con su carrera, "por la golpeada que me diste en Toronto", y asegura tener prueba.

Sención indica que fue la razón por la que lo "botaron" de los Blue Jays (en realidad fue dejado libre en noviembre de 2022). Tapia, firmado en 2010 con 16 años por los Rockies, debutó en la MLB en 2016 y estuvo en Colorado hasta 2021 cuando los de Denver lo enviaron a Toronto. En 2023 empezó con los Medias Rojas, pero fue dejado libre, al igual que por los Cerveceros y los Rays.

"Por eso te botaban de tantos equipos y todo el mundo pensando lo que no era y este era el problema, por abusador", escribió Sención, que también compartió una captura de una conversación con Jorge Deossa, consultor de la MLB, y le "agradece" el apoyo.

"Si eso hubiese sido cierto ya no hubiese estado jugando béisbol ni aquí ni allá, porque eso es delicado.. por eso ella tiene orden de alejamiento impuesta por mí, de hecho ella no podía mencionar mi nombre en ningún lado por lo cual ya vamos a tomar acción...", dice Tapia en un comunicado.

El bateador zurdo desmiente en un comunicado que alguna vez le haya golpeado y promete mostrar imágenes que prueban ella le "partió la boca" y la acusa de autogolpearse y luego tomarse fotos.

La cadena de mensajes fueron subidos el martes y muestra imágenes suyas con moretones en diferentes partes del cuerpo, además de pequeños cortos de videos donde aparece Tapia discutiendo con ella.

La exposa de Tapia lo acusa de alegar no tener dinero para terminar con el matrimonio, pero aduce que mantiene un estilo de vida que dice lo contrario, como residir alquilado en Nueva Romana, regalar guaguas y solares, de haberla "sacado de su casa" y de quitarle la guagua.

El jugador, que de acuerdo a Spotrac devengó US$2,189,679 en 2023 y ha cobrado US$9,398,569 desde que debutó en 2016, salió al frente con dos comunicados colgados en su página oficial en Instagram.

"Nunca me he visto envuelto en situaciones semejantes a las que se están publicando en el Instagram de alguien que está dolida porque yo no quiero estar con ella", dice la carga colgada en IG.

Tapia explica este miércoles que Sención entabló una demanda para repartición de bienes, que está en los tribunales, y define estas acusaciones con tener solo un fin económico. Dice que los post obedecen a una estrategia de chantaje para que él ceda bienes que ella alega existen y les pertenecen, "no dejando así que sean los tribunales que decidan".

"Esa persona está siendo citada de manera formal por ante la autoridad correspondiente para que responda a la situación que ha generado en contra de nuestra persona", dice el pelotero petromacorisano.