Juan Soto: "¿Extensión? Los Yanquis saben a quién llamar"

Juan Soto solo tiene 25 años; en los últimos seis construyó un pasado envidiable hasta para inmortales, con anillo de Serie Mundial incluido. Pero si hay una palabra que se asocia a su nombre es futuro.

Ayer, en una presentación a la prensa inusual para un fichaje de su calibre, los Yanquis apelaron a la plataforma virtual Zoom y el dominicano evadió el tema como hace mejor que nadie con los pitcheos afuera de la zona.

"Sobre cualquier asunto contractual, saben a dónde llamar y con quién hablar. Estoy aquí sólo para jugar béisbol y tratar de seguir concentrándome en jugar béisbol", respondió Soto, con una gorra de los Mulos que dijo le "ajusta muy bien", y confirmando que conservará el número 22 que siempre ha utilizado.

El dominicano se refería a su agente, Scott Boras, quien también estuvo en la llamada de Zoom.

Soto es favorito para conseguir el segundo contrato más grande de la historia de las Grandes Ligas, ya sea por una extensión con los Yanquis o si llega a la agencia libre en noviembre.

"Mis prioridades en este momento son conocer al equipo, conocer a los muchachos", dijo Soto. "Ir a Nueva York, ir a Tampa [el complejo de entrenamiento de primavera], cada vez que voy a conocer a esos muchachos y tratar de tener una buena relación y realmente permanecer juntos, llegar a conocerlos. Intenta conseguir el mismo objetivo el día uno. Eso es lo principal en este momento".

Soto indicó que dejaría que Boras manejara esas conversaciones si se llevaran a cabo.

"Lo he estado haciendo durante seis años", dijo riendo, al referirse a que ha ido año tras años en cuanto a su situación contractual. "Creo que no será tan difícil porque tengo uno de los mejores agentes de la liga. Así que le puse todo encima y le dejé hacer su magia. Para mí, mi mentalidad es venir aquí a jugar béisbol y tratar de ganar un campeonato".

Jugar en El Bronx en 2024 le permitirá a Soto la oportunidad de considerar si es un lugar en el que se sentiría cómodo a largo plazo.

"Sólo tenemos que conocer la organización, conocer al equipo", dijo. Sobre jugar en un estadio favorable para los bateadores zurdos, indicó que será un desafío mental.

"Todos sabemos que allí hay una distancia muy corta y debes tenerlo en cuenta. Pero definitivamente voy a intentar mantener el mismo enfoque que he estado haciendo. Eso es lo que me ha llevado hasta donde estoy ahora, así que no hay razón para cambiar nada", dijo el toletero.