Lourdes Gurriel firma por US$42 millones con los Diamondbacks

PHOENIX (AP) — Los Diamondbacks de Arizona se quedarán con el jardinero Lourdes Gurriel Jr. con un contrato por 42 millones y tres años que incluye una opción para el equipo en 2027, de acuerdo con una persona con conocimiento del acuerdo.

La persona habló con The Associated Press en condición de anonimato dado que el acuerdo no ha sido anunciado oficialmente.

Gurriel llegó a los D-backs en un intercambio con los Azulejos en la temporada baja pasada y fue un impulso para la alineación durante su inesperada carrera rumbo a la Serie Mundial. Fue nombrado por primera vez al primer equipo All-Star mientras bateó para .261 con 24 cuadrangulares y 82 carreras producidas. El bateador diestro jugó una defensiva sólida en el jardín izquierdo y fue popular entre los fanáticos, en gran parte por su cabello, que tiñó de púrpura brillante.

Además, Gurriel brilló en la postemporada bateando para .270 con tres jonrones. Puede optar salir de su nuevo acuerdo después de la segunda temporada.

El toletero de 30 años firmó un contrato de siete años y 22 millones de dólares con los Azulejos de Toronto después de abandonar Cuba junto con su hermano mayor, Yuli, en 2016. Demostró haber sido una ganga, al resultar un bateador superior al promedio en las Grandes Ligas.

Gurriel llegó al desierto con el receptor Gabriel Moreno el 23 de diciembre de 2022, en un intercambio que mandó a Daulton Varsho a los Azulejos. Jugó cinco temporadas en Toronto, bateando para .285 con 68 cuadrangulares.