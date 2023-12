Framber Valdez, el caso especial del derecho que lanza a la zurda

Ser lanzador de rotación en Grandes Ligas exige combinar la precisión de un pintor (de brocha fina), pero que el pincel toque el lienzo con la potencia de un Fórmula Uno y que llegue con el veneno de una serpiente Tapián occidental. Es tan difícil encontrar ese talento que los mejores ganan hasta US$43 millones por seis meses.

Framber Valdez, quien viviera una odisea para oficializar su firma por una reiterada alerta médica, no solo hace ese trabajo de forma magistral (sus 399.1 entradas laboradas entre 2022 y 2023 es la quinta mayor en la MLB), sino que lo logra con el brazo que él convirtió en su principal... no el que trajo de "fábrica".

Valdez, de 30 años, ha sido de los mejores zurdos del Big Show desde 2021; en 2022 ayudó a los Astros a ganar su primera Serie Mundial, ese año logró el récord de salidas de calidad en fila (25) y tiró un no-hitter en 2023.

Lo excepcional es que solo en el montículo se comporta como un izquierdo. La historia moderna registra a Greg A. Harris y Pat Venditte como lanzadores ambidiestros. Pero derechos que hayan tomado el brazo zurdo para lanzar (o viceversa) el dominicano Enny Romero es la otra referencia.

Una curiosidad

Valdez nació con la mano derecha como su principal y es la que utiliza para la mayoría de actividades que requieren precisión. Pero a los 10 años, en su nativo Palenque, se convenció de que los zurdos "eran algo especial", comenzó a practicar con esa mano y ni las seis organizaciones que echaron para atrás las firmas porque el escáner sugería cirugía Tommy John le hizo cambiar de idea.

"Yo me convertí yo mismo en zurdo, nadie puede decir que desde niño me vio zurdo", dice Valdez a DL. "Soy ambidiestro, también tiro duro a la derecha, bateó a ambas manos, pero mi poder está a la derecha. Como a la derecha, escribo a la derecha y hago todo a la derecha".

Un fenómeno extraño entre los lanzadores, pero común entre los bateadores.

"La pongo de esquina a esquina en un play grande. Lo intenté en 2016 (lanzar a ambas manos), y me dijeron que no. Ya no hay tiempo, el tiempo es para ganar cuarto a la zurda", dice Valdez, que ya ha ganado US$10,8 millones y proyecta un salario de US$12 MM para 2024.

En Houston colocaron el radar y encontraron que puede superar las 85 millas. Pero descartaron, en 2016, hacerlo un lanzador de ambas manos.

¿Se equivocó la ciencia?

El fin de semana , Valdez pasó por la liga Otro Nivel a premiar a los más destacados del torneo navideño. Fue en el programa de esta academia que dirige Luis Ramírez, en Mendoza (SDE), donde se le acogió como a un hijo cuando la industria lo rechazó por "viejo" y se le ayudó a culminar el contrato con los Astros, con 20 años, en 2015.

Entre los 17 y los 20 "apalabró" con seis equipos y cuatro procesaron contratos por US$7 mil, US$27 mil, US$30 mil y US$50 mil... pero todos se cayeron tras reportar que su codo requería cirugía.

Un calvario que el paso del tiempo ha demostrado la sugerencia era errónea. Desde que los Astros apostaron US$10 mil hace nueve años ha lanzado 1,148.1 capítulos de fase regular y otros 80 de playoffs sin molestias.

"No te puedo decir (que se equivocó la ciencia) porque no soy doctor, pero te puedo decir que yo tuve fe, puede ser que no se equivocó, puede ser que sí... puede ser, de seguro, que Dios tenía un plan conmigo para este momento para yo decir que firmé par de veces y me dejaron libre", dice Valdez.

"Pienso que ellos (los equipos) tenían sus razones, sus motivos y ese es el trabajo de ellos, decir lo que ven y lo que estudian, pero yo siempre mantenía la fe y creía en Dios que yo podía lograrlo y no le paré a nada de eso".

Valdez es más de una vez un error estadístico. Entre 2012 y 2018 los equipos firmaron a 856 jugadores en el rango de US$10 mil o menos, el tramo de Valdez. De ellos, solo 20 de ese grupo alcanzó la MLB hasta 2023, el 2.3%.