Jhony Brito; el "Caballo Negro" del cambio de Juan Soto

Jhony Brito es un lanzador derecho dominicano, nativo de Puerto Plata, de 25 años de edad, que se pudiera convertir en el "Caballo Negro" del cambio entre los Yanquis de Nueva York y los Padres de San Diego, que involucró a su compatriota, Juan Soto.

"Para mí es un orgullo salir de Sosua, representar a Sosua en grande, ya que este es un municipio bien pequeño y la gente lo conoce por el turismo", expresó Brito en conversación con el periodista Luis Tomás Rae de Diario Deportivo.

Brito debutó en Las Mayores el 2 de abril del 2023 ante los Gigantes de San Francisco en el Yankee Stadium, con seis ponches y va a los campos de entrenamientos de los Padres con la expectativa de quedarse con uno de los puestos de la rotación abridora.

El derecho de 25 años de edad terminó la temporada con 4.82 de efectividad en 25 apariciones, 13 de ellas como abridor, ponchó 72 hombres y otorgó 28 bases por bolas en 90.1 entradas de labor.

Brito entiende que el deporte es un vehículo importante para dar a conocer a su ciudad natal, más allá de las bondades turísticas que presenta. "Uno jugaba porque le gustaba jugar béisbol, nunca pensé hasta que firmé que podía ser un grandes ligas", agregó.

Brito llega a una organización como los Padres, que, aunque está construida para ganar una Serie Mundial, sufre un proceso de transformación con las salidas de hombres importantes como Blake Snell, Josh Hader y el propio Soto, y Brito junto a Randy Vásquez podrían convertirse en piezas de importancia en el pitcheo de la franquicia.

"Mi expectativa es llegar ready, hacer el equipo, tengo mucho chance de que el equipo me dé la oportunidad de quedarme todo el año con ellos en Grandes Ligas", agregó.

"Me dijeron que me mantenga saludable y que me quieren ready para el año que viene", concluyó.

Jhony Brito entiende el negocio

El jovencito de Sosua demostró estar consciente de que el béisbol es un negocio y que cosas como estas de pasar de un equipo a otro le puede suceder a cualquiera y que hay que estar dispuesto a trabajar para cualquier de los 30 equipos de Grandes Ligas. Desconoce cual es el plan del conjunto con él, pero está dispuesto a asumir el reto.